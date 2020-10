15:08 Uhr

Stufe Dunkelrot: Aichach-Friedberg hat eine Inzidenz von 108,43

Die Zahl der Corona-Fälle im Wittelsbacher Land steigt weiter an. Inzwischen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 108,43. Der Landkreis ist damit im dunkelroten Bereich.

Von Marlene Weyerer

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Aichach-Friedberg steigt seit Tagen stetig an. Inzwischen meldet das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) einen Inzidenz-Wert von 108,43 (Stand: Mittwoch, 8 Uhr). Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf Corona getestet wurden.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte der Landkreis den Grenzwert 50 überschritten – zum zweiten Mal in diesem Jahr. Am Dienstag lag der Inzidenz-Wert bei 98,77.

817 Menschen in Aichach-Friedberg haben sich bislang mit Corona infiziert

Im Wittelsbacher Land sind in den vergangenen sieben Tagen 163 Menschen positiv auf Corona getestet worden (Stand: Mittwoch). Als Kontaktpersonen befinden sich vorsorglich 528 Menschen in Quarantäne. Insgesamt haben sich seit Anfang März laut Landratsamt 817 Menschen im Wittelsbacher Land mit dem Coronavirus infiziert. 20 Menschen starben, 17 von ihnen waren Bewohner des AWO-Heims in Aichach.

In der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg war bereits am Dienstag ein Schüler positiv auf Corona getestet worden. Am Mittwoch sind die Ermittlungen des Gesundheitsamts abgeschlossen, eine Schulklasse muss in Quarantäne. Im Kindergarten Heilige Familie in Ottmaring ist ebenfalls ein Kind positiv getestet worden. Hier laufen die Ermittlungen noch. Im Bayerischen Roten Kreuz Mering sind acht Erwachsene positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinden sich deshalb in Quarantäne.

