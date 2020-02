10.02.2020

Sturm Sabine: Verwaiste Klassenzimmer im Wittelsbacher Land

Kein einziger Schüler kam am Montag an die Grund- und Mittelschule Hollenbach. Die Reinigungskräfte nutzten die leeren Klassenräume, um außerplanmäßige Putzarbeiten zu erledigen.

Wegen des Unterrichtsausfalls bleiben fast alle Schüler zu Hause. In Affing wird ein einsamer Erstklässler betreut. Am Dienstag findet die Schule wieder statt.

Von Evelin Grauer

Wo sonst 215 Schüler herumwuseln, war am Montagvormittag nur ein einziger Erstklässler zu finden: an der Affinger Grundschule. Der Bub saß etwas verloren auf einer Bank vor den Klassenzimmern und tüftelte an Matheübungsblättern. Obwohl er 18 Lehrer ganz für sich allein hatte, war er doch etwas enttäuscht, dass er das einzige Kind in der Schule war. „Ich habe gedacht, wegen des Sturms ist die Pause heute drinnen. Und da wollte ich mit den anderen ein bisschen rumtoben“, erzählte er.

Wie berichtet, fiel der Unterricht wegen des Orkans "Sabine" am Montag an allen bayerischen Schulen aus. Die Eltern des Affinger Erstklässlers mussten allerdings das Betreuungsangebot der Schule nutzen, weil sie einen wichtigen Termin in Aichach hatten. Das erzählte Schulleiter Karsten Weigl. Im Gegensatz zu den Schülern waren fast alle Lehrer anwesend. Laut Weigl wurde die freie Zeit für eine Lehrerkonferenz und das Vor- und Nachbereiten des Unterrichts verwendet. „Manche sind froh, dass sie mal in Ruhe arbeiten können“, berichtete er. Auch einige Lernentwicklungsgespräche wurden geführt. Der Schulleiter vermutet, dass auch viele Eltern nicht in die Arbeit mussten oder Opa, Oma oder Nachbarn einspannen konnten.

Die Lehrer an der Grundschule Affing hatten am Montag Zeit für die ein oder andere Besprechung. Zu betreuen hatten sie nur ein einziges Kind. Die anderen 214 Schüler blieben wegen Sturmtief "Sabine" zu Hause. Bild: Evelin Grauer

In Affing und Umgebung wecke die Warnung vor einem starken Sturm zudem immer Erinnerungen an den Tornado von 2015 und löse zusätzliche Ängste aus. Nicht zuletzt deshalb waren Weigl und Affings Bürgermeister Markus Winklhofer froh, dass der Unterricht überall abgesagt wurde. In den gemeindlichen Kindertagesstätten wurde ein Notbetrieb aufrecht erhalten. Es kamen aber nur fünf Kinder: vier nach Affing, ein Kind nach Haunswies und keines nach Bergen.

Kein Kind in der Hollenbacher Schule

In der Grund- und Mittelschule Hollenbach musste am Montag kein Kind betreut werden. Die 13 anwesenden Lehrer inklusive Schulleiter Peter Leischner nutzten die Zeit, um sich um außerplanmäßige Dinge zu kümmern. Wie Leischner erzählte, feiert am Donnerstag eine Kollegin ihren Abschied. Der Schulausfall ermöglichte es den Lehrkräften erfreulicherweise, die Einlage für den Abschied der Kollegin schon am Vormittag zu proben. Den Unterrichtsausfall nachzuholen, ist laut Leischner kein Problem: „Das schaffen wir.“ Auch zwei Reinigungskräfte der Schule freuten sich über die leeren Klassenzimmer und erledigten fällige Aufgaben.

Die Stühle der Schüler blieben am Montag an der Grund- und Mittelschule Hollenbach leer. Solche Anblicke gab es in vielen Schulen in der Region. Bild: Evelin Grauer

Immerhin zwei Schüler – ein Kind aus der ersten und eines aus der zweiten Klasse – fanden sich in der Grundschule Aichach-Nord ein. 225 Schüler besuchen hier normalerweise den Unterricht. Schulleiterin Barbara Ripley hatte schon damit gerechnet, dass nicht mehr als zehn Kinder kommen, aber über diese geringe Schülerzahl war sie doch etwas überrascht. Es zeige sich aber, dass die Hilfsbereitschaft in derartigen Fällen groß sei. Eltern, die nicht freinehmen konnten, hätten offenbar auf Familie, Nachbarn oder Freunde zurückgreifen können. Auch die Lehrer in Aichach-Nord, die eine weitere Anreise haben, durften zu Hause bleiben. Am Dienstag findet der Unterricht laut Landratsamt überall wieder statt.

Kindergarten Zell ist auch am Dienstag geschlossen

In Aichach waren am Montag auch die städtischen Krippen und Kindergärten geöffnet. Wie Hauptamtsleiterin Aurelija Igel berichtete, sind aber deutlich weniger Kinder gekommen als sonst. Fast die Hälfte der Krippenkinder behielten die Eltern lieber zu Hause. Bei den Kindergartenkindern fehlten weniger. Die Stadt entschied je nach Bedarf, wie lange die Kitas geöffnet blieben. „Die Betreuung ist auf jeden Fall gesichert für alle Eltern, die sie brauchen“, sagte Igel. Am späten Nachmittag wurde bekannt, dass der Kindergarten in Griesbeckerzell wegen der Sturmschäden laut Elternbeirat auch am Dienstag geschlossen bleibt. (mit bac)

