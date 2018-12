24.12.2018

Sturm und Regen dämpfen Stimmung auf Scherneck

Spezielle Laternen bot dieser Stand (links) den Besuchern in Scherneck an. Gläser waren mit Weiden umflochten und verziert worden, auch der Henkel bestand aus Weidenruten. Überwiegend Fuchs- und Marderfelle und daraus gefertigte Accessoires wie Taschen, Mützen oder Hausschuhe gab es am Stand (rechts) von Felix Kimmig und Corinna Köninger zu kaufen.

Nur wenige Besucher kommen zur zweiten Auflage des Historischen Weihnachtsmarktes

Schlechtes Wetter setzte den Organisatoren diverser Weihnachtsmärkte am vierten Adventswochenende gewaltig zu. Auch dem Historischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling) machten zum Auftakt am Freitag Sturmböen und viel Regen zu schaffen. Entsprechend schwach war der Besuch auf dem „etwas anderen Weihnachtsmarkt“. Veranstaltet wurde er zum zweiten Mal von Ralf Knöpfler aus dem oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen, der auch auf anderen mittelalterlichen Märkten oder Stadtfesten Spezialitäten wie Honig-, Kirsch- oder Glühkirschbier anbietet. Die Schlossherrschaft von Scherneck hatte das Schloss und den Schlosshof mit einer außergewöhnlichen Beleuchtung in unterschiedliche Farben getaucht. Auf den Flugblättern zu diesem Markt stand zu lesen: „Tauchen Sie ein in die einzigartige, winterliche Stimmung …“ Doch bei dem miserablen Wetter war bestenfalls zu erahnen, wie romantisch es an dem unterhalb der Schlosshofmauer vorgelagerten Wäldchen hätte sein können.

Statt mit Schnee und Frost mussten sich die Aussteller mit Regen und Sturm abfinden. Eine Verkäuferin von Lammfellprodukten sagte: „Jammern hilft da nichts, man muss halt das Beste daraus machen.“ Sie zog sich mit ihrem Schoßhündchen in ein kuscheliges Eck in ihrem Stand zurück.

Die wenigen Besucher, die sich nach der Eröffnung auf dem Markt verloren, beendeten ihren Rundgang meist schnell. Zuvor machten sie überwiegend an Getränke- oder Essensständen halt. Die anderen Aussteller machten wenig Geschäft. Die Arbeit eines Schmieds blieb ebenso wenig beachtet wie übrige Angebote – seien es Bögen zum Bogenschießen, Drechselarbeiten, Uhren oder Lederwaren. Still stand das historische Kinderkarussell, auch das Kamel- und Ponyreiten fiel den widrigen Bedingungen zum Opfer.

Neu in Scherneck war ein Ausstellerpaar aus Achern (Baden). Es hatte Fuchs- und Marderfelle dabei – aus nachhaltiger Jagd, wie sie betonten. Mit dem Kauf der Felle aus dem Schwarzwald konnten Besucher einen Beitrag zum Artenschutz leisten, indem sie den Aktionsplan Auerhuhn des Landes Baden-Württemberg unterstützten. Felix Kimmig ist Elektroingenieur, doch seine Leidenschaft ist die Jagd. Dabei wird er unterstützt von seiner Partnerin Corinna Köninger, einer Naturpädagogin aus Lauf. Die weichen Fuchsfelle finden Verwendung bei allen mittelalterlich Gewandeten, bei oberbayerischen Trachten und besonders bei schwäbisch-alemannischen Fastnachtsgruppen. Weitere Möglichkeiten zur Verarbeitung gibt es für Kleidung, Taschen, Mützen, Handschuhe oder Muffs. Am Samstag war es am Vormittag trocken, zum Marktbeginn gegen Mittag setzte Dauerregen ein. Dennoch kamen laut Auskunft des Veranstalters an die 500 Besucher. Zwischen den Regenpausen zeigte ein Feuerkünstler den Umgang mit Fackeln, ein Gaukler versuchte, die Besucher in Stimmung zu bringen. Der Sonntag begann trocken, der Sturm hatte sich gelegt. Die Besucher kamen zwar, doch der Ansturm blieb aus. „Aber einmal muss das passende Wetter ja kommen“, so Ralf Knöpfler optimistisch. (at)

