vor 18 Min.

Sturm verweht Dachplatten und Container

Gemeinderat: SchädenThema in Petersdorf

Da die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Petersdorf überschaubar war, nutzte Bürgermeister Dietrich Binder die Zeit mit den Räten, um ihnen davon zu berichten, welche Schäden die Unwetter der letzten Tage im Gemeindegebiet angerichtet haben. Die Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf sei am Montag einige Stunden unterwegs gewesen, um die Sturmschäden zu beseitigen, berichtete Binder auf Nachfrage.

Mehrere Bäume sind abgebrochen und versperrten so manche Wege. Einige Dachplatten – vom alten Feuerwehrhaus und vom Leichenhaus in Alsmoos sowie von privaten Hausbesitzern – wirbelten durch die Luft. Auch die Kleidercontainer in der Nähe des Kindergartens und beim alten SSV-Gebäude wurden von den Windböen verweht. Die Mitarbeiter des Bauhofs werden noch die nächsten Tage damit beschäftigt sein, die Folgen des Sturms zu beseitigen.

Darüber hinaus sagte Binder, dass der Feldweg „Am Jägerberg Alsmoos“ auf einer Länge von 330 Metern saniert worden ist. „Die Herstellung eines sehr stabilen Straßenuntergrunds war notwendig“, erklärte der Rathauschef.

Beschlüsse wurden im Zuge der öffentlichen Sitzung ebenfalls gefällt: Einstimmig beschlossen die Räte, rund 4500 Euro in die Beleuchtungsausstattung des Friedhofes Willprechtszell zu investieren.

Mit sieben zu sechs Stimmen lehnten die Räte den Antrag auf Umbaumaßnahmen an einem bestehenden Stadel in Schönleiten ab. Die Aufschüttung des Geländes sei nicht so erfolgt wie im Bauplan beschrieben. Auch äußerten die Räte Zweifel daran, dass der geplante Umbau in ein Bürogebäude münden wird. Mit Sauna und Schwimmbad im Kellergeschoss mute der Plan eher an wie ein Mehrfamilienhaus oder ein Gebäude, in dem später einmal Zimmer vermietet werden sollen, hieß es in der Sitzung. (brast)

Themen folgen