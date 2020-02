vor 40 Min.

Sturm weht Bäume auf die Straße und Bauzaun auf Autos

Sturm und Regen sorgten für viele Bewohner im Wittelsbacher Land für eine unruhige Nacht zum Dienstag. Feuerwehr und Polizei mussten mehrmals ausrücken.

Von Nicole Simüller

Der Sturm in der Nacht zum Dienstag hat im Wittelsbacher Land für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Nennenswerte Schäden entstanden dabei nach Polizeiangaben nicht. Auch Feuerwehr-Kreisbrandrat Christian Happach sprach am Vormittag auf Anfrage unserer Redaktion nur von kleineren Einsätzen, darunter kein einziger wegen Hochwassers.

An Pegeln der Paar war am Dienstagmorgen Meldestufe 2 überschritten

In der Nacht zum Dienstag hatte es nicht nur stark gestürmt, sondern auch weiter anhaltend geregnet. An den Pegeln der Paar in Dasing und am „Blauen Steg“ in Aichach war am Dienstag, wie vom Hochwassernachrichtendienst Bayern prognostiziert, die Meldestufe 2 überschritten. Das bedeutet, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden und leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen auftreten können. Am Dasinger Pegel geht der Wasserstand jedoch bereits seit Dienstagvormittag wieder zurück.

Alle folgenden Sturmschäden wurden von Freiwilligen Feuerwehren oder von der Polizei beseitigt:

Sielenbach-Tödtenried Gegen 5.15 Uhr wehte der Sturm einen Baum auf die Dorfstraße im Sielenbacher Ortsteil Tödtenried. Die Straße war dadurch blockiert.

Aichach In Aichach stürzte gegen 5.30 Uhr ein Baum auf Höhe der Justizvollzugsanstalt (JVA) auf die Theodor-Heuss-Straße. Auch hier war vorübergehend kein Durchkommen mehr. Nur eine Viertelstunde später wehte der starke Wind einen Bauzaun auf die Martinstraße in Aichach. Im Aichacher Stadtteil Ecknach landeten laut Polizei gegen 6.15 Uhr zehn leere Getränkekisten vom Gelände eines Getränkegroßhandels an der Industriestraße auf der Fahrbahn. Einen weiteren Bauzaun erwischte es gegen 7.40 Uhr in Aichach. Er wurde am Jakobiweg auf seiner gesamten Länge umgeworfen und landete teilweise auf zwei Autos.

Deutscher Wetterdienst warnt weiter vor starken Windböen

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Dienstagvormittag vor Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 Stundenkilometern noch bis 18 Uhr. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse mit Sturmböen bis zu 70 Stundenkilometern gerechnet werden, so der Deutsche Wetterdienst auf seiner Internetseite.

