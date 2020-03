Sturmschäden: Wie kann die alte Eiche in Affing gerettet werden?

Plus Der 250 Jahre alte Baum ist durch den Sturm Sabine schwer beschädigt. Die Experten sind sich nicht einig, wie es weitergehen soll. Mehrere Optionen gibt es.

Als der Sturm Sabine im Februar über das Wittelsbacher Land hinwegfegte, hat er in den Wäldern vergleichsweise überschaubaren Schaden angerichtet. Doch für so manchen Bewohner Affings ist das Ergebnis trotzdem sehr bedauerlich. Sabine hat ihren Lieblingsbaum schwer getroffen: Die markante und mit rund 250 Jahren wohl älteste Eiche im Ort, die am Mandlingweg steht, hat einen ihrer mächtigen Äste verloren. Ihr Stamm ist schwer geschädigt.

Maximilian Gutmann von der Aichacher Firma Klettermax Bayern rät: „Es muss als Sofortmaßnahme ein Kronensicherungsschnitt durchgeführt werden.“ Gutmann will die Krone „extrem einkürzen“, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. Tini und Thomas Wonnenberg haben den Baumgutachter zu Rate gezogen. Die Eiche steht auf dem Grund der Familie. Ihr geht es vorrangig um die Sicherheit der vielen Menschen, die diesen Ort unter der alten Eiche sogar bewusst aufsuchen. Außerdem verläuft hier der Spazier- und Radweg zwischen Haunswies und Affing.

Emotional: Eiche ist "Affings Wahrzeichen"

Doch gerade alte Bäume binden Emotionen. „Mir liegt sie sehr am Herzen. Sie ist eines der Wahrzeichen Affings“, bestätigt Tini Wonnenberg. Sie ist froh, dass Lucia Bucher aus dem Affinger Ortsteil Haunswies auf sie zugekommen ist. Sie hatte den total entrindeten Ahornbaum in Kühbach gerettet. Mit ähnlichen Aktionen hat sie sich einen exzellenten Ruf als Baumheilerin erarbeitet. „Ich werde die Eiche auf jeden Fall mit meiner Methode behandeln, da werde ich auch nicht warten bis irgendwas ins Laufen kommt“, gibt sich Bucher kämpferisch.

Unter anderem ist es auch ihrem Engagement zu verdanken, dass die 72 großen Pappeln am Affinger Bach stehen bleiben dürfen. Auch für den Fortbestand der Eiche am Mandling-Holz hat Bucher eine klare Vorstellung: Den vorgeschlagenen Kronensicherungsschnitt lehnt sie ab: „Das käme einer Kastration gleich. Man muss nur den Feldweg umleiten. Wenn der Weg großzügig an der Südseite des Baumes vorbeiführen würde, wäre niemand mehr gefährdet“, so Lucia Bucher.

Die größte Eiche Affings hat beim Sturm Sabine ein Drittel ihrer Astmasse eingebüßt. Sie gehört aber weiter zur Silhouette wie Kirche und Schloss. Bild: Martin Golling

Alte Eiche in Affing: Das sagt der Bürgermeister

Der Feldweg führt nach einem Knick nördlich an der Eiche vorbei, bei gerader Linienführung würde das der Verkehrssicherungspflicht genügen, ist sich Bucher sicher. Der Acker, auf dem der neue Weg eine kurze Strecke verliefe, gehört ebenfalls der Familie Wonnenberg. Sie wäre mit einer Wegeverlagerung einverstanden, sieht hierbei aber eher die Gemeinde am Zug.

Bürgermeister Markus Winklhofer kennt und liebt den alten Baum. „Aber zu einer Verlegung des Feldweges kann ich, Stand heute, nichts sagen“, erklärt er, verspricht aber: „Wir werden uns das anschauen.“ Es wäre nicht das erste Mal, dass in Affing ein Feldweg umgeleitet wird, weil seine bisherige Linie unter alten Bäumen vorbeiführt und die Strecke aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gesperrt wurde. Die Von Gravenreuth’sche Güterinspektion ließ im Juni 2009 verlauten, dass sie den Feldweg unter der Allee der 200 Jahre alten Eschen, der vom Schloss in Richtung Haunswies führt, auf eigene Kosten neu planen und mit anderer Linienführung bauen will.

Allen Bäumen, die Lucia Bucher behandelt, gibt sie einen Namen. Unter Mandling-Eiche kennen viele Affinger den Baum, Lucia Bucher nennt ihn aber „Enibas“ und erklärt: „Das ist der Sturm Sabine von hinten her gelesen.“ Weiße Sprühzeichen an den mächtigen Ästen von Enibas geben Auskunft, wie weit der Baum laut Baumgutachter eingekürzt werden soll. Demnach bleibt nur ein Torso übrig. „Sicherheit geht vor“, fasst Thomas Wonnenberg die Diskussion zusammen und verspricht: „Sollte die Erhaltung nicht klappen, pflanzen wir traurig, aber mit Sicherheit einen neuen Baum.“

