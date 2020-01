09:20 Uhr

Sturz mit Pedelec: 56-Jährige schwer verletzt

Am Montagabend stürzte eine Pedelec-Fahrerin in der Dachauer Altstadt. Die 56-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 56-jährige Dachauerin fuhr am Montagabend laut Polizei mit ihrem Pedelec auf der Konrad-Adenauer-Straße bergab in Richtung Ludwig-Thoma-Straße. An der Einmündung zur Ludwig-Thoma-Straße wollte sie nach rechts abbiegen, kam jedoch beim Übergang von Kopfsteinpflaster auf Teerdecke zu Sturz.

Nach Sturz: 56-Jährige wird ins Klinikum gebracht

Der Rettungsdienst brachte die schwer Verletzte ins Klinikum Fürstenfeldbruck. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25 Euro. (AN)

