02.03.2018

Sudetendeutsche Geschichte im Stadtmuseum

Helmut Eikam führt durch die Ausstellung „Von der DSAP zur Seliger-Gemeinde“

Eine öffentliche Führung findet am Sonntag, 4. März, im Stadtmuseum Aichach statt. Thema der Führung ist die neue Sonderausstellung im Museum „Die sudetendeutschen Sozialdemokraten. Von der DSAP zur Seliger-Gemeinde“. Durch die Ausstellung führt der Bundesvorsitzende der Seliger-Gemeinde Helmut Eikam aus der Nachbarstadt Schrobenhausen. Die Ausstellung dokumentiert die Geschichte der sudetendeutschen Sozialdemokratie, die mit der Gründung der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiter-Partei (DSAP) während der Ersten Tschechoslowakischen Republik (1918 bis 1939) im nordböhmischen Teplitz begann. Bis heute lebt das politische und geistige Erbe der DSAP aber weiter – und zwar in der sogenannten Seliger-Gemeinde, die 1951 in München gegründet wurde.

Die zweisprachige (deutsch und tschechisch) Wanderausstellung ist für vier Wochen bis zum Sonntag, 2. April, im Stadtmuseum Aichach täglich außer Montag jeweils von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Die Führung am kommenden Sonntag., 4. März, beginnt um 14.15 Uhr im Eingangsbereich des Stadtmuseums. Der Eintritt ist im regulären Eintrittspreis des Aichacher Stadtmuseums inbegriffen. (AN)