07.07.2018

Sudetendeutsche bereiten sich auf Jubiläum vor

Aichacher Ortsverein wird nächstes Jahr 70 Jahre alt. Gert-Peter Schwank bleibt Ortsobmann

Mit der erneuten Wahl von Gert-Peter Schwank zu ihrem Obmann, setzt die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Aichach auf Kontinuität. Wie er, wurde der gesamte Vorstand im Amt bestätigt und mit Heidi Hötschel um eine stellvertretende Schriftführerin ergänzt. So bleiben Johann Hötschel und Monika Seizmair stellvertretende Vorsitzende, Günter Worsch Schatzmeister, Helga Schwank Schriftführerin und Heinz Pösselt, Armin Schindler, Jonny Michl und Johann Kneifl Beisitzer. Altlandrat Christian Knauer und Bürgermeister Klaus Habermann obliegt wie bisher die Kassenprüfung.

Bei den Rechenschaftsberichten zeigten die Funktionsträger diesmal gewisse Sorgenfalten. Zwar freute sich Ortsobmann Gert-Peter Schwank über die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Ortsvorstand und die breite Palette an Veranstaltungen. Das Abtreten der Erlebnisgeneration reiße aber immer größere Lücken. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2011 seien 25 Mitglieder verstorben. Zwar habe man auch Eintritte verzeichnen können, diese reichten jedoch nicht mehr aus, um den Mitgliederstand halten zu können. Kopfzerbrechen bereitete Schwank auch die kräftige Anhebung der Beitragsanteile an den Landes- und Bundesverband. Der von ihm unterbreitete Vorschlag auf Anhebung des Beitrags auf jährlich 40 Euro wurde zu seiner Erleichterung ohne Gegenstimme postwendend angenommen.

Zuvor hatte Schatzmeister Günter Worsch den Finanzbericht vorgetragen und dabei angemerkt, dass die vorhandenen Reserven ohne Beitragsanpassung innerhalb der nächsten drei Jahre aufgebraucht sein würden. Altlandrat Christian Knauer, der mit Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann die Revision durchgeführt hatte, bescheinigte Worsch eine „vorbildliche Kassenführung“ und schlug die anschließend erfolgte Entlastung des Vorstands vor.

Einer wichtigen „Weichenstellung für die Zukunft“, der Verabschiedung einer Satzung und Wahlordnung, stimmten die Mitglieder ebenfalls zu. Vorstandsmitglied Jonny Michl hatte beide Papiere intensiv vorgestellt. Durch die Erlangung einer eigenständigen Gemeinnützigkeit würden künftig die Ausstellung von Spendenquittungen und die Berücksichtigung der steuerlichen Ehrenamtspauschale wesentlich vereinfacht. Keinen Zweifel lassen die Ausführungen in der Satzung aber am Verbleib der Ortsgruppe im Verbund der Sudetendeutschen Landsmannschaft.

Neuen Elan erhofft sich die Ortsgruppe von ihrem 70. Jubiläum im kommenden Jahr. Gemeinsam mit dem Aichacher Liederchor will man im Rahmen eines Festaktes an die Gründung im Jahr 1949 erinnern. Durch ein ansprechendes Jahresprogramm werde man versuchen, neue Mitglieder zu werben, so Schwank. Bei der Vielzahl der Familien mit sudetendeutschen Wurzeln müsse dies doch machbar sein, so der SL-Ortsobmann. Selbstverständlich stehe die SL auch Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern aus anderen Heimatregionen für eine Mitgliedschaft offen. Das Wachhalten der Erinnerung an die Kultur seiner Volksgruppe und jener der Deutschen im östlichen und südöstlichen Europa und ihre Vermittlung als Teil der gesamtdeutschen Geschichte, sei ein Hauptanliegen der Landsmannschaft.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung, die im Nebenzimmer der Gaststätte Specht stattfand, berichtete SL-Kreisobmann Ernst Wollrab vom Pfingsttreffen seiner Landsleute beim Sudetendeutschen Tag in Augsburg. (AN)

