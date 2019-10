vor 53 Min.

Sudetendeutsche hoffen auf neue Mitglieder

Die Aichacher Ortsgruppe senkt ihren Jahresbeitrag. Damit verbindet sie ganz konkrete Hoffnungen

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) Aichach blickt „vorsichtig optimistisch“ in die Zukunft. Ortsobmann Gert-Peter Schwank resümierte in der Jahreshauptversammlung, dass seine Ortsgruppe im Vergleich zu anderen SL-Verbänden „gar nicht so schlecht“ aufgestellt sei.

Die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen im Pfarrzentrum hätten gezeigt, dass die Landsmannschaft immer noch „Großartiges auf die Beine stellen kann“. Optimistisch zeigte sich Schwank auch im Hinblick auf den Abschluss der Generalsanierung der Sudetendeutschen Heimatstube. In ihr hat seit Kurzem auch die Migrationsberatung des Bundes der Vertriebenen (BdV) Bayern ihre Arbeit aufgenommen. Wenn alles weiter planmäßig laufe, wolle man Mitgliedern und Partnern die künftig gemeinsam genutzte Einrichtung noch in diesem Jahr vorstellen.

Schriftführerin Helga Schwank erinnerte in ihrer Rückschau auf 2018 unter anderem an die Themenvielfalt der monatlichen Treffen. So wurden die Landsleute über die Besonderheiten der „sudetendeutschen Küche“ informiert und konnten den Wandel Aichach während der vergangenen Jahrzehnte nachvollziehen. Außerdem erinnerte Armin Schindler mit Dias an Troppau und Prag, Hermann Plöckl zeichnete mit einer Führung durch das Stadtmuseum die Ankunft und das Wirken der Heimatvertriebenen in der Kreisstadt nach. Die sudetendeutsche Maiandacht in der Spitalkirche und das Totengedenken am Allerheiligentag im Alten Friedhof rundeten das Programm ab.

Auf geordnete Finanzen verwies Schatzmeister Günter Worsch in seinem letzten Rechenschaftsbericht. Zwar schloss man 2018 mit einem deutlichen Minus ab, für dieses Jahr sei aber wieder mit einem positiven Saldo zu rechnen. Nachdem Altlandrat Christian Knauer, der mit Bürgermeister Klaus Habermann als Kassenprüfer fungiert, Worsch eine einwandfreie Arbeit bescheinigte, bat der langjährige Kassier um Entbindung von seinem Amt aus Altersgründen. Diesem Wunsch entsprach die Versammlung durch die Nachwahl von Jonny Michl. Für die bereits vor einigen Wochen aus dem Vorstand ausgeschiedene Monika Seizmair wurde Rudolf Sattler als Nachfolger gewählt.

Im Beisein von Kreisobmann Ernst Wollrab ehrte Ortsobmann Schwank Ursula Burkhart für 30-jährige und Irmgard Blank für 60-jährige Mitgliedschaft in der Ortsgruppe.

Durch die ebenfalls beschlossene Absenkung des Jahresbeitrages auf 25 Euro erhoffen sich die Sudetendeutschen Rückenwind bei der Gewinnung von Neumitgliedern. Schwank betonte: „Es wäre schon schön, wenn jedes Mitglied innerhalb des nächsten Jahres ein weiteres werben würde. Bei der Vielzahl der sudetendeutschen Familien in Aichach müsste dies möglich sein. Wir wollen doch alle, dass unser Sudetenland weiterhin eine kräftige Stimme im Wittelsbacher Land hat.“ (AN)

