09:30 Uhr

Sulzbacherin gewinnt bei AZ-Bilderrätsel Urlaubsgeld

Heike Müller aus dem Aichacher Stadtteil Sulzbach hat den gesuchten Begriff gefunden. Sie freut sich über 1000 Euro. Ihr Mann und die Töchter profitieren mit.

Von Evelin Grauer

Um ihre Heimatzeitung lesen zu können, stehen Heike Müller und ihr Mann Otto extra früher auf. Für die 46-Jährige aus dem Aichacher Stadtteil Sulzbach kommt zuerst der Lokalteil, dann die Panorama-Seite, der Witz auf der Capito-Seite und der Spruch des Tages. Und natürlich das Kreuzworträtsel und ganz aktuell das Bilderrätsel auf unserer Bayern-Seite.

Bei letzterem hat sich das tägliche Miträtseln per SMS jetzt gelohnt. Heike Müller hat am Dienstag richtig erraten, dass es sich bei dem gesuchten Begriff um einen Schuhlöffel handelte und hat 1000 Euro gewonnen. Die kaufmännische Angestellte, die in Augsburg arbeitet, war nach dem Büro bereits auf dem Parkplatz und „im Feierabendmodus“, als sie der Anruf mit der Gewinn-Nachricht erreichte. Neben ihrem Mann können sich auch die beiden Töchter Carolina, 18, und Luisa, 15, über das Geld freuen. Es wandert nämlich in die Urlaubskasse für 2020.

Eventuell geht die Reise nach Barcelona

Wohin die Reise gehen soll, steht noch nicht fest, Heike Müller könnte sich aber eine Barcelona-Reise vorstellen. Sollten die Töchter im nächsten Jahr lieber mit Freunden verreisen als mit den Eltern, will die Mutter ihnen einen Zuschuss aus dem Gewinn abgeben. In diesem Jahr war die ganze Familie auf Kreta (Griechenland). „Reisen tut der Seele gut“, sagt die 46-Jährige, die seit über 20 Jahren in Sulzbach lebt.

Aber auch zu Hause ist es schön. Heike Müller liebt Blumen und den Wald. Gerne geht sie mit ihrem Mann im Wald spazieren. Im Sulzbacher Vereinsleben ist sie ebenfalls integriert. Bei den Adlerhorst-Schützen, bei denen Mann und Töchter schießen, steht sie regelmäßig hinter der Theke oder kocht. Auch bei der Sulzbacher Feuerwehr hilft sie mit.

Neben dem Rätseln und der Natur gehören auch Kochen und Backen zu den Hobbys der zweifachen Mutter. Am liebsten isst sie Käsekuchen – in allen Variationen.

