25.07.2018

Sunstar-Chemiebaut Werk im Industriegebiet

Rain: Neuansiedelung mit 100 Arbeitsplätzen, Erweiterung ist möglich

Das Industriegebiet an der Gempfinger Straße mit rund sieben Hektar (70000 Quadratmeter) ist laut einer Mitteilung der Stadt Rain (Kreis Donau-Ries) erschlossen. Parallel dazu entsteht derzeit dort die Europazentrale der Firma Sunstar. Durch die Lage an der Staatsstraße 2027, an der Umgehungsstraße und in Nähe der B16 verfüge der Standort über eine gute Infrastruktur. Auch die Breitbandversorgung sei auf die zukünftigen Anforderungen ausgerichtet. Die Baukosten für die Erschließung belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro.

Der japanische Konzern Sunstar Engineering, der weltweit Niederlassungen unterhält, hat im Herbst 2017 mit dem Bau des Werks begonnen. 15 Millionen Euro investiert das Chemie-Unternehmen im extra dafür ausgewiesenen Industriegebiet. Die Produktion soll mit zunächst 50 Mitarbeitern starten, die dann nach und nach in der ersten Baustufe auf 100 erweitert werden. Zwei weitere Baustufen sollen noch folgen. 3,5 Hektar Gesamtgrund lassen dafür Entwicklungsspielraum. (AN)

