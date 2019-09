vor 4 Min.

Symbiose von „gelebten“ Platten und Drucken

Bente Wolke zeigt Arbeiten zum Thema „Zwischen den Welten“ in der Aichacher Werkstatt-Galerie Schiele. Sie kombiniert manuelle Drucktechnik mit verschiedenen Stilmitteln. So entstehen Unikate. Genaues Hinsehen lohnt sich

Von Gerlinde Drexler

Das Material ist schwer – trotzdem wirken die Arbeiten von Bente Wolke leicht. Die Hamburgerin stellt noch bis Mitte November in der Werkstatt-Galerie Schiele in der Bauerntanzgasse in Aichach aus. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der manuellen Drucktechnik und der Kombination mit verschiedenen Stilmitteln. Für ihre Ausstellung „Zwischen den Welten“ kombinierte sie die Drucke vor allem mit alten Metallplatten und macht so jedes Werk zu einem Unikat. Das genaue Hinsehen lohnt sich.

Zwischen Bergen und dem Meer bewegt sich die freiberuflich arbeitende Künstlerin thematisch. Wellenreiter und Wale sind bei ihren Drucken ebenso Motive wie ein vorüberfliegender Pottwal oder die Begegnung mit einem Oktopus. Zum Teil werden die durch Tiefdruck entstandenen Motive vorkoloriert und durch weitere gedruckte, gezeichnete oder malerische Ebenen digital ergänzt. In Kleinserie auf hochwertigem Aquarellkarton gedruckt, erhält jedes Blatt seine wiederum von Hand kolorierten Akzente. Die Oberfläche werde so „durch die Finger“ gebrochen und jeder einzelne Druck individualisiert, erklärt die Künstlerin.

Bei ihren Momentaufnahmen von Meeres- und Gebirgsszenen setzt die Hamburgerin Menschen und Tiere mit ihrer Umwelt stark in Beziehung. Mit einem leichten, reduziert wirkenden Strich der Kaltnadel oder Feder zeigt Bente Wolke Protagonisten, die sich in Urelementen bewegen. Als Betrachter muss man teilweise genau hinsehen, um die fast nur stecknadelgroßen Menschen zum Beispiel bei der „Gletscherüberquerung“ zu sehen.

Das ist von der Künstlerin durchaus so gewollt. Die Natur mit ihrem Facettenreichtum sieht sie als Metapher für das Leben. Die stillen bis stürmischen Elemente stehen für die mystischen Phasen einer lebendigen Existenz. Der Mensch wird im Verhältnis zu seiner Umwelt als Miniatur dargestellt.

Ihre limitierten Drucke fasst Bente Wolke in oberflächenbearbeitete Metallplatten ein. „Gelebte“ Platten nennt sie die von ihr gesammelten Bleche, weil es alles Fundstücke sind, die über einen längeren Zeitraum durch natürliche Einflüsse gezeichnet und geprägt wurden. Zusammen mit den Drucken gehen die Metallplatten eine Symbiose ein. Teilweise so eng, dass das Motiv des Druckes sich sogar über das Blech hinweg fortsetzt. Bei der „Begegnung mit dem Oktopus“ ist die Tintenwolke auf dem Rand der Platte zu sehen. Der Druck „Zwischen den Welten“ zieht sich über das ganze Objekt hin und wird so zu einer großformatigen Landschaft. Nach ihrer Ausbildung und Gesellenjahren als Offsetdruckerin begann Bente Wolke 2006 ihr Studium für Illustration an der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg. Dieses schloss sie 2012 mit der Diplomarbeit „Circus Nuvola“ ab.

Die Ausstellung „Zwischen den Welten“ von Bente Wolke ist während der üblichen Öffnungszeiten in der Werkstatt-Galerie Schiele, Bauerntanzgasse 3 in Aichach zu sehen (Dienstag bis Freitag 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12.30 Uhr). Sie läuft bis Mitte November.

