05:00 Uhr

TASS: Angebot für Menschen mit Autismus wird erweitert

Die Tagesstruktur für Menschen mit Autismusspektrumsstörungen (TASS) wird erweitert. Bei der Küchenplanung bringen die Teilnehmer ganz konkrete Wünsche ein.

Von Anna Schmid

Ein Ort der Geselligkeit, des guten Essens und eines gemeinsam genossenen Kaffees: In der Küche spielt sich mehr ab als nur das Kochen. Das wird an diesem Vormittag in der TASS, der Tagesstruktur für Menschen mit Autismusspektrumsstörungen, deutlich. Hier findet sich zum ersten Mal der Arbeitskreis für Küchenplanung zusammen, ein Team aus vier engagierten TASS-Teilnehmern, Leiterin Brigitte Seidl-Wiessner, Betreuerin Stefanie, Küchenspezialist Markus Hartmann und Psychotherapeutin Ingeborg Minich, die in dem Projekt eine ganz besondere Rolle spielt. Denn die Einrichtung erweitert sich und bezieht im September zwei Doppelhaushälften am Plattenberg in Aichach.

Ingeborg Minich sitzt neben ihrem Sohn David, der verschmitzt in die Runde grinst. Die Tagesstruktur wurde in Zusammenarbeit von Minich und der heutigen Leiterin Brigitte Seidl-Wiessner entwickelt, als David seine Schulzeit abgeschlossen hatte. Es gestaltete sich als schwer, eine geeignete Einrichtung für seine weitere Ausbildung zu finden. Heute bietet die TASS Menschen mit Autismusspektrumsstörungen ein sicheres Umfeld, in dem sie sich weiterentwickeln können und ist dabei so erfolgreich, dass sie sich erneut vergrößert.

Küchen sind für Menschen mit Autismus speziell zugeschnitten

Das Vorhaben umfasst auch die Planung neuer und speziell auf die Teilnehmer zugeschnittenen Küchen, kein einfaches Unterfangen. Minich übernimmt die Kosten für das Küchenprojekt: „Ich hätte mit dem Geld auch eine Reise machen können, doch ich will es nachhaltig investieren. Eine Küche bleibt.“

In der TASS wird jeden Tag gemeinsam frisch gekocht, das Essen und Zusammensitzen ist ein zentraler Bestandteil des alltäglichen Lebens in der TASS. In Gruppenarbeit werden nun Ideen und Wünsche gesammelt. Andreas tippt, gestützt von Betreuerin Stefanie, auf eine Buchstabentafel. Er sei froh, dass sie alle ihre Ideen einbringen können, steht da zu lesen. Er schreibt weiter: „Ich möchte gerne eine Küche mit viel Licht.“ Seinem Sitznachbarn, der auch Andreas heißt, ist vor allem eine Theke ganz wichtig. „Ich mag dann dort sitzen und einen Kaffee trinken.“

TASS: Das wünschen sich die Betroffenen

Auch David hat genaue Vorstellungen. Seine Finger fliegen nur so über das Buchstabenbrett. Ihm ist genügend Platz und Ruhe wichtig, damit er sich auf seine Aufgaben konzentrieren kann. Auch Funktionalität spielt eine große Rolle, leicht zu reinigende Flächen, viel Licht und helle Farben kommen zur Sprache. Jonas erklärt, was er nicht will, nämlich grüne Flächen.

Markus Hartmann, der Küchenspezialist, notiert alle Wünsche, fasst zusammen und gibt Anregungen. Er schenkt dem „Projekt mit Herz“ dabei seine Zeit und freut sich darüber, dabei zu sein.

Im Mittelpunkt der Diskussion steht jedoch die Funktion der Küche als Gemeinschaftsraum. Alle wünschen sich einen großen Tisch mit vielen Stühlen, viele Besucher und schöne gemeinsame Essen. Andreas fasst vermutlich die Gedanken aller zusammen: „Ich will ganz viele glückliche Momente mit euch dort verbringen.“

