TSV Aichach: Kinder mit und ohne Handicap sporteln gemeinsam

Beim TSV Aichach sollen Kinder mit und ohne Handicap miteinander spielen, wie auf diesem Foto, das in der Mittelschule in Schwabmünchen beim Rollstuhl-Basketball entstand.

Plus Beim TSV Aichach können Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport treiben. Das Angebot ist neu und richtet sich an Kinder in der Vor- und Grundschule.

Inklusion ist ein wichtiges Thema in der modernen Gesellschaft, auch beim TSV Aichach. Ab dem 9. Mai bietet der größte Sportverein der Stadt einen gemeinsamen Sportkurs für behinderte und nicht-behinderte Kinder an. Die sogenannte „Erlebte Inklusive Sportschule“(EISS) kommt immer donnerstags von 14.45 bis 15.45 Uhr in die TSV-Turnhalle in Aichach.

Das Angebot ist neu im Landkreis Aichach-Friedberg und richtet sich an Kinder im Vor- und Grundschulbereich. TSV-Vorsitzender Klaus Laske freut sich, dass der Kurs nun endlich angeboten werden kann: „Inklusion ist leichter gesagt als getan, denn man braucht die notwendigen Voraussetzungen. Zum Glück können wir nun einen solchen Kurs anbieten.“ Denn mit Nicole Vogt (Übungsleiterin C Behindertensport) und Erzieherin Ursula Weißkirchen (Psychomotorikerin) kümmern sich zwei speziell ausgebildete Übungsleiterinnen gemeinsam um die Kinder. Vogt, die beim TSV seit anderthalb Jahren als hauptamtliche Geschäftsführerin arbeitet, erklärt: „Wir wollen alle gleichermaßen mitnehmen.“ TSV Aichach: Das Konzept soll Kindern einen Einstieg in den Sport bieten Das Angebot richtet sich an Kinder mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung sowie nicht-beeinträchtigte Kinder. Das ist laut Vogt nicht immer einfach: „Viele Eltern zögern. Die fragen sich dann, was mein gesundes Kind da soll.“ Der Ansatz sei aber falsch. „Die Kinder sollen Vielfalt und Unterschiedlichkeit als Normalität erleben und so langfristig in der TSV-Familie Sport treiben.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Vogt kennt aus ihrer Zeit als Referentin für Inklusionssport beim Bayerischen Behindertensportverband das Konzept bestens. Die EISS-Gruppen gibt es mittlerweile in rund 60 Vereinen. Eine der ersten Sportgruppen dieser Art entstand in Königsbrunn (Landkreis Augsburg). Vogt sagt: „Dort funktioniert das Konzept seit vielen Jahren. Das wollen wir auch in Aichach etablieren. Es soll den Kindern einen Einstieg in den Sport bieten und die motorischen Fähigkeiten fördern.“ Das sei auch für Kinder ohne Beeinträchtigung wichtig. Der Schwerpunkt liege auf der Psychomotorik. Bürgermeister Klaus Habermann ist überzeugt, dass das Angebot gut ankommt Bis zu zwölf Kinder sollen wöchentlich gemeinsam Sport treiben. Aufgrund der intensiven Betreuung bleibt die Gruppe relativ klein. Die Stunden können ganz unterschiedlich sein: „Turnen bietet sich hier an, aber auch kreative Sachen, wie Spielen mit großen Bausteinen“, sagt Vogt. „Die Gestaltung ist völlig offen. Ziel ist es, die Kinder für die weiterführenden Angebote des TSV fitzumachen.“ Der Leistungsgedanke steht aber im Hintergrund. „Der Spaß steht natürlich an erster Stelle, aber wir wollen den Kindern ein vielfältiges Bewegungsangebot bieten.“ Auch Bürgermeister Klaus Habermann ist überzeugt davon, dass das neue Angebot angenommen wird: „Beim Integrativen Kindergarten funktioniert das ja auch. Warum also nicht auch in der Sportgruppe?“ Die Gruppe in Aichach nennt sich „Pingus“ – das steht für „Psychomotorik-Inklusion-Normalität-Gemeinschaft-Unterschiede-Stärke“. Am Dienstag, 7. Mai, findet ein Informationsabend zur Aichacher Inklusionssportgruppe statt. Interessierte können ab 20 Uhr im Seminarraum des TSV-Re(h)staurants in Aichach Fragen stellen. Kontakt: Informationen und Anmeldung bei Nicole Vogt unter Telefon 08251/871651 oder per E-Mail an info@tsv-aichach.de.

