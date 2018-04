09:01 Uhr

TSV Aichach bekommt hauptamtliche Geschäftsführerin

Nicole Vogt übt das Amt 16 Stunden pro Woche aus. Sie löst Brigitte Neumaier ab, die den Posten 24 Jahre lang ehrenamtlich innehatte. Laske wieder Vorsitzender.

Von Alice Lauria

Der TSV Aichach bekommt eine hauptamtliche Geschäftsführerin: Nicole Vogt übt das Amt in Zukunft 16 Stunden pro Woche aus. Bei der Generalversammlung in der TSV-Halle am Freitag übergab Brigitte Neumaier das Amt offiziell an ihre Nachfolgerin. Neumaier war 24 Jahre lang ehrenamtliche Geschäftsführerin des Vereins. Vogt hat Sportwissenschaften studiert und war bis zu ihrem Wechsel zum TSV als Referentin beim bayerischen Behinderten-Sportverband tätig.

Weitere Veränderungen an der Spitze des mit rund 2800 Mitgliedern größten Vereins der Stadt gab es nicht. Klaus Laske, der die Geschicke des TSV seit 1970 als Vorsitzender leitet, wurde in seinem Amt bestätigt. Ebenso sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Turnrats.

In diesem Jahr, in dem der Verein sein 150-jähriges Bestehen feiert, hatte sich der Vorsitzende mindestens 150 Teilnehmer für die Versammlung gewünscht. Diese Zahl wurde zwar nicht erreicht, dennoch war die Teilnahme mit 97 stimmberechtigten Mitgliedern ansehnlich.

Die scheidende Geschäftsführerin Brigitte Neumaier blickte in ihrem Bericht auf ein durchweg positives Sportjahr 2017 zurück. Der Verein konnte seine Schulden verringern. Die Arbeiten an der Sportbox schreiten voran. Anders als erhofft, wird sie nicht zum 150. Jubiläum des TSV fertig sein. Die angespannte Auftragslage bei den Baufirmen verzögere den Zeitplan, hieß es.

Wie mehrfach berichtet, entsteht der Neubau auf dem rückwärtigen Teil des ehemaligen Sitzmann-Anwesens neben der TSV-Halle. Das zweigeschossige Gebäude soll drei Gymnastikräume und zwei Büros sowie Duschen, Toiletten, Umkleiden und Geräteräume beinhalten.

Der Vorsitzende Klaus Laske, der am Samstag vor zwei Wochen seinen 75. Geburtstag gefeiert hatte, blickt mit freudiger Erwartung auf dieses Jahr und die Jubiläumsfeierlichkeiten. Sie beginnen am 16. Juni mit einem Abend für geladene Gäste, bei dem die Paartalia mit Prinzenpaar und die Jumpinos der Rope-Skipping-Gruppe des TSV Friedberg auftreten. Ein weiterer Höhepunkt ist das Bayerische Kinderturnfest, das der TSV vom Freitag, 27. Juli, bis Sonntag, 29. Juli, für den Bayerischen Turnverband ausrichtet. Dabei werden bis zu 2000 Kinder von sechs bis 14 Jahren in Aichach erwartet. Der Dank des Vorsitzenden galt zu guter Letzt der Wirtsfamilie Reh, die seit 18 Jahren die Gastronomie des TSV vorbildlich führt.

Dank gab es auch vom Verwalter der vereinseigenen Anlagen, Wolfgang Opiela: Er hob die neue Hausmeister-Familie Kaleja hervor. Opiela dankte ihr von Herzen für die reibungslose Zusammenarbeit und prompte Erledigung aller Aufgaben. Die Familie sei ein „echter Glücksgriff“, betonte er.

Die Neuwahlen gingen ohne Überraschungen über die Bühne. Alle Amtsinhaber im Vorstand – bis auf die scheidende Geschäftsführerin – und im Turnrat wurden bestätigt. Dem neuen Vorstand gehören an: Vorsitzender Klaus Laske, seine Stellvertreter Peter Hermannstädter und Robert Held, Turnhallenverwalter Wolfgang Opiela, Frauenbeauftragte Christa Schmidt und die neue Geschäftsführerin Nicole Vogt. Mitglieder des Turnrates sind: Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, Richard Hangl, Heinrich Hutzler, Wolfgang Koch, Alarich Kögl, Brigitte Laske, Heinz Neumaier, Manfred Neumair, Conny Schneider und Werner Süßner.

Die Versammlung verfolgten zahlreiche Ehrengäste, darunter Landrat Klaus Metzger, Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann, Kreisrat Rupert Reitberger, Sportreferent Raymund Aigner sowie Vertreter der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen und der Freiwilligen Feuerwehr. Besonders freute sich Laske über die Anwesenheit des neuen Ehrenbürgers der Stadt, Hannes Meisinger. Dieser ist auch Ehrenmitglied des TSV. "Berichte aus den Abteilungen folgen

Themen Folgen