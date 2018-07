vor 54 Min.

TSV Aichach bereitet sich auf Kinderturnfest vor

Der Verein ist am Wochenende Gastgeber für die bayerische Veranstaltung. 150 Helfer sind im Einsatz. 1700 junge Sportler werden erwartet.

Von Gerlinde Drexler

Für den TSV Aichach wird das Bayerische Kinderturnfest der Höhepunkt seines Jubiläumsjahres. Etwa 1700 Sportler im Alter von sechs bis zwölf Jahren, 100 Trainer und 80 Kampfrichter sowie unzählige Zuschauer werden von Freitag, 27. Juli, bis Sonntag, 29. Juli, zu den Wettkämpfen in die Paarstadt kommen. Um das alles stemmen zu können, sind etwa 150 Helfer des TSV im Einsatz. Besonders stolz ist Geschäftsführerin Nicky Vogt, dass auch fünf Kinder des TSV Aichach an den Wettkämpfen teilnehmen werden.

Seit rund fünf Monaten trainiert sie zusammen mit ihren Helfern die vier Kinderturngruppen in unterschiedlichen Altersstufen für das Kinderturnfest. „Immer wieder kam ein neues Gerät hinzu“, sagte sie. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag führten die kleinen Turner vor, was sie so alles drauf haben. Und die Organisatoren – die Bayerische Turnerjugend (BTJ), mit dem Landkreis Aichach-Friedberg und der Stadt Aichach, sowie der TSV Aichach als Gastgeber – gaben einen Überblick über das, was bei der sportlichen Großveranstaltung alles geplant ist. Rund 2500 Mitwirkende aus 85 Vereinen werden nach Aichach kommen. In neun verschiedenen Wettkämpfen, die vom klassischen Geräteturnen, über das Rope-Skipping bis zu Akrobatik und Tanz reichen, werden verschiedene Sportarten zu sehen sein.

Die Schulturnhallen, das städtische Freibad und das Josef-Bestler-Stadion beim Aichacher Schulzentrum stehen für die Wettkämpfe zur Verfügung. Übernachten werden die Teilnehmer in den Schulen. Das Besondere an Aichach ist, dass fast alles rund um das Schulzentrum stattfinden kann.

Die gute Infrastruktur sei auch der Grund gewesen, weshalb der Landkreis Aichach als Austragungsort ausgewählt habe, sagte Landrat Klaus Metzger. Außerdem überzeugte das Konzept, das der Landrat so zusammenfasste: „Es geht nicht um den Wettkampf, sondern um die Freude am Sport.“ Dass das Bayerische Kinderturnfest viel mehr ist als anreisen, Wettkampf und wieder abreisen, erklärte auch Christine Königes, Vorsitzende der BTJ: „Es bedeutet, zusammen zu kommen und das Unmögliche irgendwie möglich zu machen.“ Beim Kinderturnfest könnten die Teilnehmer ihren Horizont erweitern, etwas Neues ausprobieren und erlebten auch als Einzelkämpfer, dass man etwas gemeinsam tut. Königes weiter: „Abends feiern alle und stimmen sich auf den nächsten Tag ein.“

Für die Helfer heißt das, dass viel Arbeit auf sie zukommt. „Rund 72 Stunden“ seien sie während der drei Tage im Einsatz, weiß Christine Königes aus Erfahrung. „Das funktioniert nur, wenn alle mithelfen.“ Rund 180 Positionen müssten in den drei Tagen abgedeckt werden, sagte stellvertretender TSV-Vorsitzender Peter Hermannstädter. Zusammen mit Geschäftsführerin Vogt übernahm er die Hauptarbeit bei der Organisation des Kinderturnfestes.

Für die rund 150 Helfer des TSV Aichach heißt das, dass sie ab sechs Uhr morgens beim Frühstück bis gegen 21 Uhr, wenn der Discjockey seine Arbeit einstellt, im Einsatz sind. Los geht es schon am Freitag, wenn die Luftmatratzen in den Klassenzimmern für die Teilnehmer aufgeblasen werden müssen.

Außerdem muss die Versorgung sichergestellt werden. Unter anderem orderte der TSV 2500 Bratwürste, 1000 Steaksemmeln und 350 Portionen Spaghetti. Für Hermannstädter beruhigend: „Von der heimischen Wirtschaft haben wir Rückendeckung, um auch sonntags noch nachbestellen zu können.“ Neben den neun Wettkampfstätten, zu denen auch das Aichacher Freibad gehört, gibt es noch vier Eventpunkte, an denen Veranstaltungen wie zum Beispiel die Turngala stattfinden werden. Die Abendvorstellung der Gala sei mit über 600 Zuschauern bereits ausverkauft, so die BTJ-Vorsitzende. Für die Nachmittagsvorstellung gibt es noch Karten.

Im „Kinder starkmachen“-Erlebnisland können die Kleinen Herausforderungen im Klettergarten, Vertrauensparcours oder auf der Spielbühne meistern. Eine Slackline wird gespannt sein und die Knaxiade, die ihr 25-jähriges Bestehen feiert, schickt die Kinder auf die Laufbahn. Auf der Showbühne wird außerdem täglich der Turnfest-Flashmob getanzt. Ein Effekt des Bayerischen Kinderturnfestes ist beim TSV Aichach schon jetzt angekommen: Der Verein wagt sich nach jahrzehntelanger Pause wieder ans Wettkampfturnen heran. Bei dem Turnerwettkampf Turn10, für den es bereits rund 530 Anmeldungen gibt, werden auch fünf kleine Turner des TSV, ein Junge und vier Mädchen, mitmachen.

Themen Folgen