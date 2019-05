vor 20 Min.

TSV Aichach blickt auf Jahr der Rekorde zurück

Bei der Generalversammlung des TSV Aichach erinnerte der Vorsitzende an das 150. Jubiläum und das bayerische Kinderturnfest. Ein weiteres Ereignis folgt bald.

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter dem TSV 1868 Aichach, dem größten Sportverein der Stadt. Die größten Veranstaltungen waren das 150. Vereinsjubiläum und die Ausrichtung des bayerischen Kinderturnfestes. Sie wurden mit Erfolg bewältigt. Vorsitzender Klaus Laske bezeichnete bei der Generalversammlung in der TSV-Turnhalle 2018 als eines der bedeutendsten Jahre der Vereinsgeschichte.

Einer der Höhepunkte im vergangenen Jahr war der Festabend zum 150-jährigen Bestehen in der Turnhalle, bei dem auch viele Ehrengäste anwesend waren. Beim Tag der offenen Tür boten die Abteilungen des Vereins ein umfassendes Programm, das bei der Eröffnung der Sportbox, dem Erweiterungsbau neben der Turnhalle, wiederholt werden soll. Das bayerische Kinderturnfest, bei dem rund 2500 Besucher – Kinder ebenso wie Erwachsene – dabei waren, bezeichnete Laske als Höhepunkt des Jubiläumsjahres. Rund 250 Mitglieder aus dem Verein halfen unter der Gesamtleitung des stellvertretenden Vorsitzenden Peter Hermannstädter und Geschäftsführerin Nicky Vogt mit, damit alles funktionierte. Auch auf die Hausmeister der Schulen, die kommunalen Einrichtungen und Hilfsorganisationen habe man zählen können, hob Laske hervor.

Sportbox wird voraussichtlich im Juli eingeweiht

2018 fand auch der Spatenstich für die Sportbox statt. Sie wird voraussichtlich am 6. Juli eingeweiht. Auch die Einstellung der hauptamtlichen Geschäftsführerin Nicky Vogt fiel in das vergangene Jahr. Die diplomierte Sportwissenschaftlerin und unter anderem Inhaberin der Übungsleiter-Lizenz für den Behindertensport bringt aus Sicht des Vereins alle Voraussetzungen für diese wichtige Aufgabe mit und gründete vor wenigen Wochen die Abteilung Inklusion. Dort würden Menschen mit Behinderung, die ein wichtiger Teil der Gesellschaft seien, bestens betreut, so Laske.

Im vergangenen Jahr erhöhte der Verein die Beiträge. Eine nicht unumstrittene Entscheidung, wurde doch ein Mitgliederverlust erwartet. Aber das war nicht der Fall: Die Zahl der Mitglieder stieg im vergangenen Jahr von 2762 auf 2808. Im ersten Quartal 2019 traten 49 Mitglieder aus, 130 neue Mitglieder kamen hinzu; der Jugendanteil im Verein liegt bei knapp der Hälfte. Er erwartet mit der Eröffnung der Sportbox einen weiteren Zuwachs. In den 18 Abteilungen sind 82 Übungsleiter aktiv.

Klaus Laske dankte den ehrenamtlichen Helfern im Verein, aber auch Landrat Klaus Metzger und Bürgermeister Klaus Habermann für die Zusammenarbeit. Er erinnerte daran, dass der Stadtrat dem Antrag des Stadtverbands der Sport- und Schützenvereine auf die Erhöhung des Zuschusses für Kinder und Jugendliche von 15 auf 25 Euro zugestimmt hat. Dankeschön sagte Laske auch dem Hausmeisterehepaar Melanie und Markus Kaleja, der Wirtsfamilie Reh und der Freiwilligen Feuerwehr Aichach, deren Kommandant Michael Sieber bei der Versammlung war.

62 Veranstaltungen in der TSV-Halle im vergangenen Jahr

Der Verwalter der vereinseigenen Anlagen, Wolfgang Opiela, berichtete von 62 Veranstaltungen in der Halle, darunter 13 Faschingsbälle und neun Theatervorstellungen. Die Vereinsmitglieder nahmen kleinere Reparaturen vor wie beim Anlauf der Kegelbahn oder der Erneuerung der Frontblenden an der Bühne. Die Aschenbahn bleibt ein Sorgenkind: Im Mai soll wieder eine Reparatur erfolgen.

Geschäftsführerin Nicole Vogt, seit der Generalversammlung vor einem Jahr offiziell im Amt, gab ebenfalls einen umfassenden Bericht ab. Wobei sie darauf verwies, dass sie keine Buchhalterin oder Verwaltungsfachkraft sei, sondern ihre Stärken im konzeptionellen Bereich, in der Projektarbeit und in der Sportpraxis lägen. Die Führung der Vereinsgeschäftsstelle, die künftig in einem Büro in der Sportbox erfolgen soll, umfasst unter anderem die Mitgliederverwaltung, die Finanzverwaltung, das Marketing und die Vertretung des Vereins nach Absprache mit dem Vereinsvorstand.

Vogt dankte Brigitte und dem kürzlich verstorbenen Heinz Neumaier: Sie hätten ihr die Einarbeitung erleichtert. Sie stellte die „Erlebte inklusive Sportschule (EISs) vor und wies auf den Infoabend am 7. Mai ab 20 Uhr sowie den Start am 9. Mai um 14.45 Uhr in der TSV-Halle hin. Toni Vogl, der die Steuerarbeit für den Verein erledigt, nahm heuer erstmals die Jahresrechnung vor: Er berichtete von einem Gewinn von 43000 Euro.

Lob für die Leistungen des Vereins

Die Grußworte von Landrat Metzger und Bürgermeister Habermann sowie der Kreisvorsitzenden des BLSV, Brigitte Laske, Sportreferent Raymund Aigner und dem stellvertretenden BCA-Vorsitzenden Reiner Kappler folgten zum Schluss. Landrat und Bürgermeister hoben die Leistungen des Vereins für die Mitglieder und die Stadtgesellschaft hervor.

Sportreferent Raymund Aigner sagte, der TSV dürfe sich nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern müsse die Superlative des vergangenen Jahres weiterführen. Brigitte Laske, Vorsitzende des BLSV-Kreises Aichach-Friedberg, bestätigte, dass der Verein mit dem Pfund Sport zu wuchern verstehe – preiswert, gesundheitsfördernd, sozial verträglich und mit Spaßfaktor. Der Verein tue gut daran, besonderen Wert auf die Jugendarbeit zu legen. Mit den Jahren kämen hier die Erfolge zustande, die später in höheren Ligen möglich seien. Von einem intakten Verein sprach auch der stellvertretende Vorsitzende des BC Aichach, Reiner Kappler. (brl)

