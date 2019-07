vor 8 Min.

TSV Aichach ehrt Mitglieder

TSV-Vorsitzender Klaus Laske (links) übergab vier Mitgliedern die Ehrennadel in Gold: (von links) Wolfgang Opiela, Robert Held, Brigitte Laske und Peter Hermann-städter.

Wer die neue Sportbox des TSV Aichach betritt, entdeckt links neben der Tür eine Ehrentafel, die am Samstag enthüllt wurde. Auf diese Weise dankt der Verein Hannes Meisinger. Wie TSV-Vorsitzender Klaus Laske sagte, hatte Meisinger beim Bau der Sportbox „mit einer großzügigen Spende die Finanzierung erheblich erleichtert“. Die Höhe wurde nicht genannt. Mit diesem Engagement will sich der Ehrenbürger der Stadt Aichach beim Verein bedanken und außerdem die Verbundenheit mit Hanns Muck zum Ausdruck bringen. Der Schwiegervater von Klaus Laske war von 1950 bis 1970 dessen Vorgänger an der Spitze des TSV gewesen.

Daneben bedankte sich der Verein bei vier Personen für jahrelangen Einsatz. Hannes Meisinger, Alarich Kögl und Klaus Laske erhielten früher bereits die Vereinsnadel in Gold – die höchste Auszeichnung des Vereins. Nunmehr dürfen sie sieben Mitglieder tragen:

Peter Hermannstädter engagiert sich seit 1980 im TSV, seit 1994 gehört er dem Vorstand an. Hervorgehoben wurden seine Verdienste um das große Kinderturnfest im vergangenen Jahr. Klaus Laske: „Wir sind dir sehr denkbar für die ganze Arbeit.“ Wolfgang Opiela ist ebenfalls seit 1980 für den TSV tätig, seit 1990 fungiert er als Verwalter der Anlagen. Über 200 Arbeitsstunden leistete er für die Sportbox.

Robert Held gehört dem Verein seit 1977 an, war viele Jahre als Abteilungsleiter Ringen im Einsatz und ist ebenfalls ein Vertreter von Vereinschef Laske, der versicherte: „Unschätzbar sind deine Verdienste bei allen Baumaßnahmen seit 1985.“

Brigitte Laske leitete 1958 mit nur zwölf Jahren das Kinderturnen, 1972 erwarb sie als Erste im Verein den Übungsleiterschein fürs Turnen, wie Hermannstädter erklärte. Zu den Vereinsjubiläen 1993 und 2018 erstellte sie jeweils die Festschrift. (jeb)

Themen Folgen