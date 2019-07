vor 1 Min.

TSV Aichach eröffnet am Samstag die neue Sportbox

Nach einem Jahr Bauzeit ist die neue Sportbox an der Donauwörther Straße in Aichach fertig. Am Samstag wird sie eröffnet. Was sie zu bieten hat.

Der TSV 1868 Aichach darf am Samstag, 6. Juli, sein nächstes großes Fest feiern: Die Sportbox, deren Bau vor knapp einem Jahr begann, ist fertiggestellt und kann an die Sportler mit den Übungsleitern zur Nutzung übergeben werden.

Ab September wird in der TSV-Sportbox an der Donauwörther Straße ein großes Gesundheits- und Fitnessprogramm geboten: über 40 Angebote an fünf Tagen pro Woche werden. Die Sportbox bietet ein großzügiges Raumangebot. Die Anlage ist eine zusätzliche Ergänzung für die vielen Übungsstunden, die bislang in den Schulturnhallen oder auch in der TSV-Halle durchgeführt wurden.

Drei verschieden große Gymnastikräume

Drei verschieden große Gymnastikräume stehen in dem neuen Gebäude zur Verfügung. Dazu kommt, dass der Verein jetzt auch ein Geschäftszimmer und einen Archivraum hat. Rund eine Million Euro hat das Projekt gekostet, das laut Mitteilung mit Zuschüssen des Staats, der Stadt Aichach und vor allem auch durch die großzügige Unterstützung des Ehrenmitglieds im Verein und Ehrenbürgers der Stadt Aichach, Hannes Meisinger, verwirklicht werden konnte. Beim Bau waren neben den beteiligten Firmen auch viele Vereinsmitglieder tätig. Sie leisteten rund 1700 Arbeitsstunden. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Robert Held hat nicht nur die meisten Arbeitsstunden (535) abgeleistet, sondern auch den Einsatz der Helfer organisiert. Der Verein zeigt sich eigenen Angaben zufolge stolz, solche Mitglieder in seinen Reihen zu haben, die durch ihren unermüdlichen Einsatz die Fertigstellung der Sportbox ermöglicht hätten.

Festakt und viele Vorführungen

Am Samstag, 6. Juli, wird nun die Sportbox in einem Festakt von Stadtpfarrer Herbert Gugler und Pfarrer Winfried Stahl eingeweiht. Dazu werden zahlreiche Ehrengäste aus dem Bereich Politik und Sport erwartet. Beginn des Festaktes ist um 10 Uhr. Am Nachmittag gibt es bis 16 Uhr verschiedene Vorführungen, die Gäste jederzeit besuchen können. Die Aichacher Stadtmusikanten steuern unter der Leitung von Simon Weiß die musikalische Umrahmung bei. Am Abend veranstaltet der Verein sein alljährliches Vereinsfest für seine Abteilungsleiter und alle, die ehrenamtlich mitarbeiten.

In der Sportbox gibt es vom 8. bis zum 12. Juli Schnupperkurse.

