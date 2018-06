TSV Aichach feiert den Sport

Zum 150. Geburtstag lässt sich der Sportverein viel einfallen

Wer Geburtstag hat, bekommt normalerweise viele nette Worte und Geschenke. Der TSV Aichach aber beschenkt sich und die Stadt in seinem Festjahr gleich mit mehreren großen Veranstaltungen. Da gibt es eine ganze Menge zu stemmen. Schon gelaufen sind die ersten Veranstaltungen: das Wittelsbacher-Land-Turnier der Ringer und die schwäbischen Meisterschaften der Boxer. Als Nächstes steht ein aufwendiger Festabend an, dessen Gästeliste schon zeigt, welch hohen Stellenwert der Verein hat. Viel Arbeit steckt auch in der Festschrift zu 150 Jahren Vereinsgeschichte und -gegenwart. Mit seinem „Tag der offenen Tür“ will der TSV dann die ganze Stadt auf die Beine bringen. Das Programm, das die 18 Abteilungen vorbereiten, verspricht Spiel und Spaß.

Dazu kommt mit dem Bayerischen Kinderturnfest ein Großereignis, das es so in Aichach noch nicht gegeben hat. Fast 2000 Kinder, die an den Wettkämpfen teilnehmen, dazu Betreuer und Begleiter sowie Besucher wollen versorgt, verpflegt, untergebracht sein. Organisatorisch und logistisch ist der Verein da mehr als stark gefordert. Dass er das meistert, daran besteht kein Zweifel. Am Ende zählt, wofür der TSV Aichach schon seit 150 Jahren steht: die Freude am Sport.

