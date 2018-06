07:00 Uhr

TSV Aichach feiert ein schillerndes Fest

Zum 150. Geburtstag sind nicht nur zahlreiche Ehrengäste und befreundete Vereine in die TSV-Turnhalle gekommen. Auch für Unterhaltung war bestens gesorgt.

Von Alice Lauria

Wenn Aichachs größter Verein einen besonderen Geburtstag feiert, dann kann das nur mit einem Festakt der Superlative gebührend gefeiert werden. Zu diesem Anlass waren Samstagabend über 160 geladene Gäste in die TSV-Turnhalle gekommen, um gemeinsam 150 Jahre TSV Aichach zu feiern. Darunter zahlreiche Ehrengäste sowie Vertreter aus Sport und Politik. Neben Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann mit Gattin und Landrat Klaus Metzger waren aus der Politik die Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko und Simone Strohmayr erschienen.

Als Vertreter der Sportswelt waren Jörg Ammon, Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV), wie auch der Vizepräsident und Landtagsabgeordnete Bernd Kränzle zugegen. Außerdem der Präsident des Deutschen Turner-Bundes und des Bayerischen Turnverbandes, Alfons Hölzl sowie Johannes Neumann, Vorsitzender des BC Aichach, der während der Jahre des Zweiten Weltkrieges ebenfalls zum TSV Aichach gehörte.

Als Vertreter der Geistlichkeit kamen Stadtpfarrer Herbert Gugler und Pfarrer Winfried Stahl, diese erbaten während des Festaktes in einer ökumenischen Segensfeier auch den Segen Gottes für die weitere Zukunft des TSV.

Vereinsvorsitzender Klaus Laske begrüßte die Gäste und erinnerte daran, dass er und seine Frau Brigitte wie auch zwei weitere Mitglieder bereits 1968 teilgenommen hatten, als der Verein seinen 100. Geburtstag feierte. Ganz besonders freute sich Laske über die erstmalige Anwesenheit aller elf Ehrenmitglieder des Vereins. In seinem Grußwort nannte Landrat Klaus Metzger den TSV „ein beispielhaftes Aushängeschild für 150 Jahre Sport, Heimat, Kameradschaft, soziales Tun, Erfolgefeiern, Verantwortungtragen und Vorbildsein“.

Für Bürgermeister Klaus Habermann ist der Verein „ein unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Aichach“. Außerdem erinnerte Habermann daran, dass der TSV Impulsgeber und Ursprung für viele Vereine sei. Unter ihnen die Feuerwehr Aichach, die Stadtkapelle sowie die Faschingsgesellschaft Paartalia. Peter Tomaschko lobte besonders das ehrenamtliche Engagement, mit dem die Arbeit eines so großen Vereins überhaupt erst funktioniere.

Der frisch gewählte Präsident des BLSV Jörg Ammon überreichte dem Vorsitzenden Klaus Laske eine Ehrenurkunde für das 150-jährige Bestehen des TSV Aichach. In seiner Rede bedankte er sich für die Arbeit des Vereins in den vergangenen 150 Jahren, für das unermüdliche ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiter. Er sagte, „dass ihr stolz auf euch sein könnt. Der TSV Aichach zeigt sich vital, innovativ und sozial“. Er erwähnte den Bau der geplanten Sportbox und freute sich, dem TSV mit dem BLSV auch zukünftig zur Seite zu stehen. Sein besonderer Dank galt Klaus und Brigitte Laske. Bernd Hölzl, der Präsident des Deutschen Turner-Bundes und des Bayerischen Turnverbandes, sprach in seinem Grußwort über den „Turnvater Jahn“ und die Entstehung der „Turnidee“ und erinnerte daran, dass es deutschlandweit nur wenige Vereine gebe, die älter als der TSV Aichach seien: „Ein 150. Geburtstag ist durchaus keine Selbstverständlichkeit.“ Als Präsent überreichte er dem TSV das Jahnschild vom Turnerbund.

Auch Johannes Neumann, Vorsitzender des BC Aichach, gratulierte persönlich und sprach von der gemeinsamen Geschichte der beiden eng befreundeten Vereine. Man habe sich gegenseitig nie als Konkurrenten gesehen, sondern sich wunderbar ergänzt. Simone Strohmayr dankte in ihrer Rede Brigitte Laske für deren Einsatz im Zusammenhang mit dem Bau der Sportbox. Brigitte Laske selber stellte später am Abend die umfangreiche, fast 100-seitige Festschrift vor, die sie zum Großteil selbst verfasst hat. Es ist bereits die dritte von insgesamt erst vier erschienenen Festschriften in der Geschichte des Vereins, an denen die Gattin des Vorsitzenden aktiv beteiligt war. Zum 100-Jährigen, 25 Jahre später und dieses Mal.

Für Unterhaltung sorgten nicht nur die Aichacher Stadtkapelle unter der Leitung von Eduard Augsburger, sondern vor allem auch die Auftritte der Paartalia Faschingsgarde mitsamt dem Prinzenpaar, seiner Tollität Prinz Christoph II. und ihrer Lieblichkeit Prinzessin Andrea. Zu schnellen Rhythmen präsentierten sie zum letzten Mal in dieser Saison ihr Programm. Nach einem gemeinsamen Abendessen, serviert von der Familie Reh, folgte der Auftritt der „Jumpinos“, der Rope Skipping Truppe des TSV Friedberg. Die Gruppe junger Damen zwischen 14 und 30 Jahren zeigte auf eindrucksvolle Weise, was man mit viel Ausdauer, schneller Musik, spektakulären Schwarzlichteffekten und einem einfachen Springseil für erstaunliche Effekte erzielen kann. Zum Abschluss sprachen Klaus Laske und Peter Hermannstädter von der 150-jährigen Geschichte des TSV. Besonders erwähnten sie hier das Schaffen und Wirken des langjährigen Vorsitzenden Fritz Mayer, der von 1887 bis 1934 die Geschicke des Vereins lenkte. In diesem Zusammenhang freute sich Klaus Laske besonders, Mayers Enkeltochter Hildegard Sixta unter den Gästen willkommen zu heißen und ihr die tiefe Dankbarkeit des Vereins für die Arbeit ihres Großvaters auszurichten. Mit einem ausführlichen Bericht über die Entstehung der einzelnen Abteilungen sowie dem Bau und Erwerb der Sportstätten über die vergangenen 150 Jahre hinweg fand der offizielle Teil sein Ende. Zu den Klängen der Aichacher Stadtkapelle folgte der gemütliche Teil des Abends.

