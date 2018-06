11:01 Uhr

TSV Aichach macht mit 150 große Sprünge

Aichachs größter Verein feiert seinen runden Geburtstag mit Veranstaltungen und sehr viel Sport. Beim Tag der offenen Tür kann jeder mitmachen.

Von Claudia Bammer

Fit und agil statt müde und gebrechlich: So präsentiert sich der Turn- und Sportverein (TSV) Aichach im stolzen Alter von 150 Jahren in seinem Jubiläumsjahr. Zu seinem runden Geburtstag stellt der größte Aichacher Verein eine ganze Reihe von Veranstaltungen auf die Beine und will so auch reichlich Bewegung in die Stadt bringen. Bei einem Pressegespräch gestern stellten Vorsitzender Klaus Laske, Brigitte Laske, die die Festschrift erstellt hat, Stellvertretender Vorsitzender Peter Hermannstädter, Turnhallenverwalter Wolfgang Opiela und Geschäftsführerin Nicole Vogt das Programm vor.

Die größte der Veranstaltungen wird zweifelsohne das Bayerische Kinderturnfest ersten Sommerferienwochenende, vom 27. bis 29. Juli, sein, zu dem fast 2000 Kinder erwartet werden (siehe eigener Bericht). Einen ersten Vorgeschmack darauf gibt es bereits am Samstag, 9. Juni, von 11 bis 13 Uhr auf dem Aichacher Stadtplatz. Mit einem Flashmob will der Bayerische Turnverband (BTV) für die Veranstaltung die Werbetrommel rühren.

Nicht weniger bewegt soll es beim Tag der offenen Tür zugehen, den der TSV am Samstag, 23. Juni, von 11 bis 17 Uhr auf dem TSV-Gelände (Donauwörther Straße 12-14) veranstaltet. Alle 18 Abteilungen des Vereins (siehe Infokasten) sind dabei. Peter Hermannstädter betont: „Das Ziel ist, auch die Abteilungen ins Rampenlicht zu rücken, die nicht ständig in der Zeitung stehen.“ Auf einer Aktionsbühne. Dort gibt es Showkämpfe der Abteilungen Boxen, Budokan, Ju-Jutsu, Judo und Ringen zu sehen. Einer der Höhepunkte wird ein Öl-Kampf der Ringer sein. Das ist durchaus wörtlich zu verstehen: Die Ringer sind kräftig eingeölt. „Das wird eine schmierige Angelegenheit“, sagt Hermannstädter, und für die Zuschauer eine lustige Angelegenheit. Ein weiterer Zuschauermagnet wird der BMX-Freestyler Jonas Lindermair sein. Der 21-jährige Aichacher zählt zu den besten Fahrern Deutschlands im BMX-Freestyle („Freies Fahren“) und wird einige Tricks zeigen.

Besucher sollen auch selbst aktiv werden

Die Besucher sollen aber nicht nur zuschauen, sondern auch selbst aktiv werden, egal ob bei der Stepgymnastik, beim Basketball oder beim Weitwurf. Jede Abteilung stellt sich mit lustigen Wettbewerben und Informationen vor. „Da wird dann schon mal Tischtennis auf Bierbänken gespielt“, erklärt Hermannstädter. „Es soll ein lustiger, bunter Tag werden.“ Die Abteilungen bauen einen großen Mitmach-Parcours auf. Für die Jüngsten gibt es zum Beispiel eine Bewegungslandschaft aus dem Eltern-Kind-Turnen in der TSV-Halle, die Erwachsenen können auf dem Trampolin mit „Balance Swing“ ins Schwitzen kommen. Wer mindestens vier Stationen durchläuft, bekommt ein kleines Geschenk und darf an einer Tombola teilnehmen.

Wer bei so viel Bewegung hungrig und durstig wird: Die Familie Reh vom Re(h)staurant bewirtet, für Kaffee und Kuchen sorgen die Abteilungen. Für den Tag wünschen sich die Verantwortlichen natürlich gutes Wetter. Sollte das nicht „geliefert“ werden, wird der Tag der offenen Tür um eine Woche, auf Samstag, 30. Juni, verschoben.

Schon vorher steht ein großer Festabend auf dem Programm. Idealtermin dafür wäre laut Vorsitzendem Klaus Laske der 30. Mai gewesen – das Gründungsdatum im Jahre 1868. Weil dieser Tag aber in den Pfingstferien lag, findet der Festabend nun am Samstag, 16. Juni, in der TSV-Halle statt. Die Zahl der Gäste dabei ist allerdings auf 165 begrenzt, weil fast ein Drittel der Halle für die geplanten Tanz- und Turnauftritte benötigt wird.

Eingeladen ist eine ganze Reihe von Ehrengästen aus Politik, Sport und Wirtschaft, darunter zum Beispiel Jörg Ammon, der am Samstag zum Präsidenten des Bayerischen Landessportverbands (BLSV) gewählt wird, Vizepräsident und BLSV-Bezirksvorsitzender Bernd Kränzle und Alfons Hölzl, Präsident des Deutschen und des Bayerischen Turnverbands. Vertreten sind auch der Ballspiel-Club (BC) Aichach durch seinen Vorsitzenden Johannes Neumann und der TSV Friedberg, der, wie Laske verrät, die Gründung des TSV Aichach angestoßen hat.

Faschingsgesellschaft und Stadtkapelle im Rahmenprogramm

Die Faschingsgesellschaft Paartalia und die Stadtkapelle Aichach, die beide auf den TSV zurückgehen, und die „Jumpinos“ vom TSV Friedberg, die im Rope Skipping (früher als Seilspringen bekannt) große Erfolge feiern, werden Schwung in die Halle bringen. Klaus Laske und Peter Hermannstädter blicken in die Chronik des Vereins, Brigitte Laske wird die fast 100-seitige Festschrift vorstellen, die anschließend an die Gäste verteilt wird. Zum Programm gehören außerdem eine ökumenische Segensfeier mit den beiden katholischen und evangelischen Pfarrern Herbert Gugler und Winfried Stahl. Die Stadtkapelle Aichach, die ebenfalls auf den TSV zurückgeht, sorgt für den richtigen Ton bei der Feier.

Neben den Ehrengästen sind zum Festabend natürlich auch Vertreter aller 18 Abteilungen sowie Vereinsmitarbeiter eingeladen. Damit noch mehr Mitglieder in den Genuss des Programms kommen können, soll der Abend im September oder Oktober wiederholt werden.

