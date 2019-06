20:19 Uhr

TSV-Chef kandidiert als Bürgermeister in Kühbach

Stefan Schneider, 47, bewirbt sich um die Nachfolge von Bürgermeister Hans Lotterschmid. Es geht ihm, wie er sagt, um die Menschen

Von Carmen Jung

Im Moment ist er so etwas wie der Herr des Kühbacher Sportparks. So nennt sich Stefan Schneider nicht selbst, den Ausdruck belächelt er sogar ein wenig. Doch dass er als TSV-Vorsitzender viel Zeit im und für den Sportpark verbringt, ist keine Frage. Nun hat der 47-Jährige ein neues Ziel: Er will Bürgermeister von Kühbach und Nachfolger des langjährigen Gemeindechefs Hans Lotterschmid werden.

Schon seit 2014 fungiert Schneider als Zweiter Bürgermeister, seit 2008 sitzt er im Gemeinderat. Doch als „Start von allem“, und damit meint er seine Ambitionen fürs Bürgermeisteramt, sieht Schneider sein Engagement für den Sportverein, dessen Vorsitzender er seit elf Jahren ist. „Das Wichtigste ist: Es geht um Menschen“, betont Schneider. Das sei beim Verein ebenso der Fall wie bei der Gemeinde und das sei seine große Leidenschaft. Der TSV Kühbach verfügt mit dem Sportpark über eine Anlage, die im Umkreis ihresgleichen sucht. Entsprechend groß ist der Aufwand, sie am Leben zu erhalten. „Ich muss es bewerkstelligen, ohne dass ich jemanden zahle“, sagt Schneider. Das gelinge nur über die Motivation der Menschen und es müsse stimmen im Verein, „sonst kriegst Du die Helfer nicht“. Schneider hat die Helfer. An die 300 Menschen sind bereit, sich für den TSV zu engagieren.

Stefan Schneider mag die Arbeit mit Menschen

Wie viel Zeit arbeitet Schneider für den TSV? Darauf hat er keine Antwort. Inzwischen sei es jedenfalls nicht mehr so viel wie anfangs, als es galt, die 2006 eingeweihte Anlage mit Leben zu erfüllen. Inzwischen kann der TSV-Chef auf die Strukturen bauen, die er, die übrigen Vorstandsmitglieder und viele Freiwilligen aufgebaut haben. Schneider mag es, Themen gemeinsam mit anderen zu erarbeiten, zu erörtern, umzusetzen und zu organisieren, wie er sagt. Und zwar schon immer. Schon als Jugendlicher leitete er eine Ministrantengruppe. Irgendwann sagten die Menschen zu ihm: „Du könntest doch den nächsten Bürgermeister machen.“ Amtsinhaber Lotterschmid tritt aus Altersgründen 2020 nach 24 Jahren nicht mehr an. Mit der Zeit festigte sich der Gedanke bei Schneider. Jetzt hat er sich entschieden. Er will im Spätherbst für die Ortsgruppe Kühbach nominiert werden. Bislang ist von einem weiteren Kandidaten in der Gemeinde nichts bekannt, wie Lotterschmid auf Anfrage erzählt.

Stefan Schneider sind junge Leute und Senioren wichtig

Für ein hauptamtliches Bürgermeisteramt hätte Schneider den Rücken frei. Der getrennt lebende 47-Jährige hat zwei Söhne (20 und 22 Jahre). Schneider ist gelernter Einzelhandelskaufmann im Lebensmittelhandel und staatlich geprüfter Handelsbetriebswirt. Seit 2012 ist er selbstständig. Derzeit betreibt er den Schulkiosk eines großen Münchener Gymnasiums. Den würde er im Fall seiner Wahl hergeben.

Schneider, der sich selbst als der „Kühbacher mit Leib und Seele“ bezeichnet, weiß, dass er in der Gemeinde nicht so viel Aufbauarbeit leisten müsste wie beim TSV. Die großen Dinge seien abgearbeitet oder geplant, verweist Schneider unter anderem auf Kläranlage oder Krippe. Eine gute Basis sei das. Als Bürgermeister will Schneider die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen. Kinder und Jugend sind ihm ein Anliegen. „Da sollte man auf jeden Fall Energie reinstecken“, findet er. Dass sich das lohne, erlebe er beim TSV. Zugleich gilt sein Augenmerk den Senioren. Der Erhalt des Pfarrer-Knaus-Heims ist ihm wichtig. Dass hier bald zwölf weitere Kurzzeitpflegeplätze entstehen, hält er für den richtigen Weg.

Sportlich hält sich Schneider mit Laufen fit. Zuletzt hat er auf der Kühbacher Theaterbühne eine Hauptrolle gespielt. Dafür hätte er als Bürgermeister keine Zeit mehr, zumal für Schneider auch ein Kreistagsengagement vorstellbar ist, aber „auf jeden Fall ohne Partei“. Den TSV-Vorsitz will Schneider abgeben, sollte er gewählt werden. Denn dann wäre er Herr im Kühbacher Rathaus.

Themen Folgen