TSV-Fan „Adi“ Schäffer ist 80

Kürzlich feierte Adolf „Adi“ Schäffer aus Inchenhofen seinen 80. Geburtstag. Selbstverständlich gratulierten die „Leahada Radler“ sowie die AH dem Adi persönlich. Der Vorsitzende des TSV Inchenhofen, Robert Müller, und Vorstandsmitglied Toni Schoder, beide auch begeisterte Radler, überbrachten das passende Geschenk: Nachdem der Adi bereits 2010 bei der ersten Rom-Wallfahrt der Radler als Magaziner im Begleitfahrzeug eine der wichtigsten Aufgaben bekleidete, wird er heuer Jubiläum der zehnten Rom-Wallfahrt von den Radlern eingeladen. Bis heute war der Jubilar jedes Jahr dabei.

Der Adi fühlt sich immer wohl inmitten seiner TSVler. Er ist regelmäßiger Besucher auf der Sportanlage, egal, ob die Jugend spielt, die Frauen oder die AH, oder auch nur Training ist. Sonntags bei Heimspielen sitzt er immer auf der Tribüne und achtet mit seiner Unterhaltung oder einem Gläschen Sekt darauf, dass auch den anwesenden Damen der Sportplatzbesuch gefällt. Als Dank dafür schenkten sie ihm zum Geburtstag sogar einen persönlichen Auftritt des Aichacher Prinzenpaares Prinz Ulrich I. und seiner Prinzessin Daniela, die ja aufgrund ihrer Arbeit beim ortsansässigen Bäcker eine „halbe Leahaderin“ ist.

Auch wenn kein Spiel ist, kann man den Adi regelmäßig am Sportpark antreffen. Beinahe täglich fährt er mit seinem Motorroller die Pöttmeser Straße hinaus, um nach dem Rechten zu sehen. Nachdem er früher selbst als Fußballer aktiv war, lag ihm der Verein immer am Herzen. So war er bei allen Großprojekten ein wichtiger Helfer. Sei es das Kassenhaus, die Tribüne am Hauptplatz, das neue Sportheim oder nicht zuletzt die im vergangenen Jahr gebaute Bewässerungsanlage. Immer wenn eine helfende Hand gebraucht wird, ist er zur Stelle. (marwe)

