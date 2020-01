vor 5 Min.

TSV Hollenbach ehrt Mitglieder

Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Hollenbach wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein ausgezeichnet. Das BLSV-Ehrenzeichen in Silber mit Gold sowie TSV-Ehrenzeichen in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten: Joachim Kanert, Hildegard Kleiner, Siegfried Kölbl sen., Werner Lesti, Luise Loder und Werner Müller. Das BLSV-Ehrenzeichen in Gold für 50-jährige Mitgliedschaft sowie die Ernennung zum TSV-Ehrenmitglied gab es für: Josef Aechter, Martin Bichler, Gerhard Grimm, Rudolf Reitmeir, Helmut Teichmann und Maximilian Thun von Hohenstein.

Das BLSV-Ehrenzeichen in Gold für 60-jährige Mitgliedschaft bekamen überreicht: Alois Kandler, Erwin Nicklaus und Konrad Wagle. Bronze für fünfjährige TSV-Funktionärstätigkeit erhielt Stephen Scheuermeyer. BLSV-Bronze sowie TSV-Silber für zehnjährige Funktionärstätigkeit erhielt Martin Aechter. (mika)

Themen folgen