vor 22 Min.

TSV Pöttmes feiert seinen 125. Geburtstag

Zum 125-jährigen Bestehen gratulieren Politiker, Sportfunktionäre und Patenvereine. Warum der Sportverein im Norden des Landkreises auf dem dritten Rang steht

Von Johann Eibl

Vereinsfeste gehören zum Sommer, so wie die Sonne und bisweilen auch ein Gewitter. Der TSV Pöttmes feierte am letzten Wochenende im Juli ein besonderes Fest: Das 125. Gründungsjubiläum. Damit steht dieses Geburtstagskind im Landkreis Aichach-Friedberg vom Alter her auf Platz drei. Lediglich der TSV Aichach und der TSV Friedberg wurden noch früher gegründet.

Beim Festgottesdienst war die Kirche St. Peter und Paul gut besucht. Pfarrer Thomas Rein erwähnte in seiner Predigt prominente Fußballer, die sich öffentlich zu Gott bekennen. So stehe Lionel Messi am Morgen auf und danke Gott. Thiago, einen Profi des FC Bayern, zitierte er mit den Worten: „Ich bin nicht der Herr der Welt, aber ich bin ein Sohn des Herrn der Welt.“ Der Pfarrer forderte, eine Stunde sollten auch die Fußballer am Sonntag für Gott reservieren.

Blaskapelle Pöttmes gibt den Ton an

Auf dem kurzen Weg zu den Ratsstuben führte die Blaskapelle Pöttmes den Zug an; sie spielte später dort beim Stehempfang die Bayernhymne. Nach dem Mittagessen trat als erster Anton Neukäufer ans Mikrofon. Er steht seit 2010 an der Spitze des TSV Pöttmes. „125 Jahre sind eine lange Zeit, zu ausgedehnt für ein Menschenleben.“ Als Gründe für ein Leben in einem Sportverein nannte er die Leidenschaft am Sport, das Bedürfnis nach Gesellschaft sowie die Freude an sozialen Kontakten. Fairness, Respekt und Toleranz nannte er als wichtige Eigenschaft, die auf diese Weise vermittelt würden. Neukäufer bedauerte, dass heute viele einen Sportverein als Dienstleister verstehen, ohne sich aktiv einzubringen.

Von einem attraktiven Sport- und Freizeitangebot für alle Altersgruppe sprach der Pöttmeser Bürgermeister Franz Schindele. Der Schirmherr stellte die „enorm wichtige Jugendarbeit“ heraus, die von der Gemeinde jährlich mit 15000 Euro unterstützt werde. Schindele übergab dem mit Abstand größten Verein in der Kommune einen Scheck und betonte: „Die Gründungsmitglieder wären stolz, wenn sie sehen würden, was heute aus diesem Verein mit über 1000 Mitgliedern geworden ist.“

Metzger bezeichnet den TSV Pöttmes als "Hoch im Norden"

Über 1000 Vereine zählt der Landkreis, die Ehrenamtsquote liegt bei über 50 Prozent. Auf diese Fakten ging Landrat Klaus Metzger ein: „Trotzdem habe alle Vereine Schwierigkeiten, junge Leute zu einer Mitarbeit zu gewinnen.“ Bei seinen Reden im Rahmen von Schulentlassfeiern versuche er stets, die Heranwachsenden in diesem Sinne zu animieren. Den TSV Pöttmes nannte Metzger das „Hoch im Norden“.

Der Sport sei dazu da, um Menschen zusammenzubringen, erklärte Baron Franziskus von Gumppenberg. Wenn es darum gehe, Menschen zu akzeptieren und zu integrieren, „da nehme ich den TSV Pöttmes in die Pflicht“. Der Baron versicherte, dass die Verantwortlichen durchaus mal bei ihm anklopfen könnten.

Auch Brigitte Laske, die Kreisvorsitzende im Bayerischen Landessportverband, ging auf den sozialen Stellenwert eines Vereins ein: „Es ist nachgewiesen: Von Spiel und Sport gehen wertvolle Hilfen in diesem Prozess aus.“ Und das gelinge zu einem Preis, wie er in keinem Fitnessstudio möglich wäre. Auch Ludwig Eibl reihte sich ein in die lange Schar der Gratulanten. Der Vorsitzende des Patenvereins MTV Schrobenhausen, der mit einer Delegation nach Pöttmes gekommen war, stellte die Bedeutung des „tollen Teams“ heraus, auf das der TSV Pöttmes bauen könne, und rechnete vor, dass beinahe jeder sechste Einwohner in dieser Gemeinde Mitglied in dem Jubelverein sei.

Manfred Graser, der Zweite Vorsitzende, präsentierte ein Schild, auf dem die Namen der ehemaligen Vorsitzenden und der Ehrenmitglieder festgehalten sind und das nun im Sportheim seinen Platz finden wird. Mit einem bunten Festprogramm hatte der TSV Pöttmes am Samstag unter Beweis gestellt, dass er Sportlern aus vielen Bereichen eine Heimat bietet: von Gymnastik über Karate, Volleyball, Tennis, Tischtennis bis hin zu Fußball.

