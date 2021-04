Tafel in Aichach: Ein bisschen Normalität in der Pandemie

Plus Für viele Menschen ist die Unterstützung der Tafel lebensnotwendig, auch in Aichach. Wie die Pandemie die Arbeit der Einrichtung beeinflusst.

Es ist an diesem Montagvormittag kaum etwas los vor den Türen der Aichacher Tafel in der Bahnhofstraße 28. Vor dem Eingang ist keine Schlange, nur zwei Männer befinden sich im Gespräch mit Susanne Steger, der Leiterin der Aichacher Tafel. Beinahe wirkt es so, als ob alles normal wäre. Zumindest so lange, bis einem die Gesichtsmasken und der Abstand zwischen den Menschen auffallen. In vielen Städten steht die Tafel aufgrund der Pandemie unter Druck, weil Lebensmittel oder Ehrenamtliche fehlen. In Aichach ist die Situation anders. Doch wie kommt die Einrichtung durch die Corona-Zeit?

Tafel in Aichach: Farbkarten und volle Lagerräume

Bei der Tafel in Aichach ist die Situation vergleichsweise entspannt. Manches habe die Pandemie sogar verbessert, berichtet Susanne Steger. Zum Beispiel bekommen Kunden nun immer eine Farbkarte, bevor sie vorbeikommen dürfen. Diese steht für einen bestimmten Zeitraum, in dem sie Lebensmittel abholen können. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Räumen der Tafel aufhalten. "Vor der Pandemie standen die Menschen zum Teil bereits um 4.30 Uhr vor der Tür", berichtet die Leiterin. Trotz Pandemie sind laut Steger bislang nicht mehr Personen auf die Unterstützung der Tafel angewiesen.

Die Regale bei der Tafel in Aichach sind trotz Pandemie gut gefüllt. Foto: Katja Neitemeier

Die Tafel-Leiterin geht einige Schritte weiter in den nächsten Raum. Dort steht eine Theke, hinter der sich Regale befinden. Gerade sind sie leer. Morgens ist dies der Ort, an dem Ehrenamtliche die Lebensmittel verteilen. Seit Beginn der Pandemie sind immer noch rund 25 Ehrenamtliche bei der Tafel aktiv - beinahe genauso viele wie vor Corona. In anderen Städten ist die Situation ganz anders. Dort fallen zum Beispiel deutlich mehr Ehrenamtliche aus, weil sie zur Risikogruppe gehören. Susanne Steger ist froh, dass sie nicht auf ihre Helfer verzichten müsse. "Unseren Ehrenamtlichen steht es frei, ob sie trotz Corona helfen können oder nicht", sagt sie.

Ein Blick um die Ecke, und es sind volle Regale zu sehen. Das ist der Lagerraum der Aichacher Tafel. Dort werden haltbare Lebensmittel aufbewahrt. Diese werden oft von Privatpersonen oder Vereinen gespendet. Frische Lebensmittel bekomme die Einrichtung von Supermärkten. "Daran hat sich auch in der Pandemie nichts geändert", erzählt Steger. Einer der wenigen Unterschiede sei, dass die Ehrenamtlichen der Tafel nicht mehr selbst Lebensmittel sammeln würden, so die Leiterin der Tafel. Außerdem herrscht in den Räumen der Tafel Maskenpflicht.

