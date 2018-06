05:36 Uhr

Tag der offenen Gartentür im Wittelsbacher Land

Im Kreis Aichach-Friedberg können am Sonntag zwei Gärten besichtigt werden: an der Inchenhofener Schule und bei Antonie Peter in Aichach

Von Claudia Mokosch

Idyllisch gelegen ist der etwa 900 Quadratmeter große Garten von Antonie Peters am neuen Grünzug an der Paar im Oberbernbacher Weg in Aichach. Ein alter Baumbestand mit Stauden, Buchs und heimischen Pflanzen ergänzt den naturbelassenen Garten und freut sich auf viele Gartenliebhaber am Tag der Offenen Gartentür am Sonntag, 24. Juni. Nicht nur die Besucher, sondern auch die Insekten sind dagegen auf dem Inchenhofener Schulgelände willkommen, das nun bereits zum zweiten Mal an so einem Aktionstag zum Betrachten einlädt. Von 10 bis 17 Uhr ist das Gelände für Besucher geöffnet. Dieses Mal unter dem Motto Insektenschutz im heimischen Garten und Gartengelände.

In Inchenhofen fand auch der Presseauftakt in der Region für die Garten-Veranstaltungen statt. Kreisfachberaterin Manuela Riepold und der Vorsitzende des Gartenbau-Kreisverbandes Rupert Reitberger verwiesen bei der Führung durch das rund 4000 Quadratmeter große Gelände Gelände auf die Wichtigkeit, in den Privatgärten wieder mehr Flächen für Insekten und die nachfolgende Tierwelt, wie Echsen und Vögel, zu schaffen und damit die biologische Vielfalt der uns umgebenden Natur zu fördern. Artensterben, Überdüngung, versiegelte Bodenflächen und naturfeindliche Gartenanlagen machen eine Neuausrichtung hin zu naturfreundlichen Gärten notwendig, betonte Anton Moll. Denn Gärten sind nicht nur Oasen für Menschen, sondern sie bilden – abwechslungsreich gestaltet – eine Nahrungsquelle und Lebensraum für Insekten, Vögel, Igel und vor allem auch Wildbienen. Dass dies oft schon durch Kleinigkeiten möglich ist, demonstriert Anton Moll auf dem Schulgelände.

Der ehemalige Inchenhofener Volksschullehrer betreut, bepflanzt und pflegt seit seiner Pensionierung vor circa 15 Jahren weiter die Schulgartenanlage und hat in den letzten Jahren dabei verstärkt den Insektenschutz mit im Blick gehabt. Deshalb finden sich verschiedene Nisthilfen auf dem Gelände, aber vor allem auch viele Bereiche, in denen Insekten Nahrung finden, wie Magertrockenrasen, Strauch- , Kräuter- und Sommerbeete sowie Insektenwiesen. Zur Vermehrung der Pflanzen und zur Nachzucht dient der Krautgarten hinter dem grünen Klassenzimmer, denn die Gemeinde unterstützt Anton Moll zwar bei Anschaffungen, aber für die Pflanzenvielfalt und -nachzucht sorgt er selbst. Immer wieder pfuschen ihm aber, wie auch im Privatgarten, Mäuse und andere Räuber ins Werk, sodass Pflanzen verkümmern oder sich nicht richtig entfalten können. Aber auch das gehört zum Gärtnerleben. Kreisfachberaterin Riepold hofft, dass die Modeerscheinung der scheinbar „pflegeleichten Kieswüsten“ bald abebbt und sich wieder naturnahe Gärten durchsetzen, in denen man nicht nur Ruhe findet, sondern auch von Pflanzen und Lebewesen umgeben ist. Dazu kann der Tag der offenen Gartentür beitragen, da man sich überall neue Anregungen für den eigenen Garten holen kann. Der ortsansässige Gartenbauverein bietet in einem Stand auf dem Schulgelände Mittagssnacks, Getränke sowie Kaffee und Kuchen an, daneben können die Kinder kleine Insekten basteln oder im Schulgarten balancieren. Die Schule weist einen Rundgang aus und öffnet die Aula für eine Ausstellung zu den Themen Hecke, Wiese und Insekten. Außerdem gibt es kurz nach Mittag Gesangs- und Tanzaufführungen von Schülern, um den Besuchern ein kleines Unterhaltungsprogramm zu bieten.

Weitere Gärten in der Region Familie Kottmeir, Christian-Hergl-Straße 1 in Dachau; Familie Seit, Kufsteiner Straße 18 g, Eingang Tulpenweg 1116 in Dachau; Familie Wirth in Erlhausen 4 bei Weichs; Vereinsgarten des Obst- und Gartenbauvereines, Jahnstraße in Meitingen; Familie Mächler, Am Hügel 13 in Pfaffenhofen-Niederscheyern. Öffnungszeiten am Sonntag, 24. Juni: jeweils von 10 bis 17 Uhr. Weitere Infos unter www.gartenbauvereine.org/tag-der-offenen-gartentuer/

