Tag des offenen Denkmals: Schule und Schlosskapellen öffnen sich

Zum Tag des offenen Denkmals öffnen sich im nördlichen Landkreis drei Gebäude in Gebenhofen, Winden und Stockensau. Was Besucher erwartet.

Zum Tag des offenen Denkmals öffnen sich am zweiten Sonntag im September seit 1993 jedes Jahr in ganz Deutschland historische Plätze und Gebäude für die Öffentlichkeit. Jedes Jahr werden mit dem Tag des offenen Denkmals mehrere Millionen Bürger mobilisiert, Denkmäler zu erkunden, die sonst nur selten oder gar nicht zugänglich sind. Im Wittelsbacher Land stehen am Sonntag, 8. September, drei Gebäude im Fokus: die Alte Schule im Affinger Ortsteil Gebenhofen, die Hof- und Schlosskapelle in Winden sowie die Schlosskapelle in Stockensau, beide im Marktgemeindebereich Kühbach.

Die Alte Schule in Gebenhofen ist eines von drei Gebäuden, die sich zum Tag des offenen Denkmals im Wittelsbacher Land öffnen. Bild: Martin Golling (Archiv)

Das Motto lautet: „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“

Der Denkmaltag widmet sich in diesem Jahr dem Motto: „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Ob durch den technischen Fortschritt oder die gesellschaftliche Entwicklung bedingt, Ursprünge und Erscheinungsweisen von Umbrüchen sind vielseitig. Denn jede Entwicklung bringt neue Möglichkeiten, aber auch Anforderungen für die Architektur mit sich, die sich in Form, Gestaltung und Nutzung des Denkmals äußern. Neue Epochen brechen durch innovative Konstruktionen und eigene Stilelemente mit vorherigen Bautraditionen, neue Techniken ermöglichen das Überschreiten bisheriger Grenzen und neue Ansprüche der Gesellschaft lassen neue Bautypologien entstehen oder bestehende Gebäude eine neue Nutzung erfahren. So finden sich Umbrüche und das Moderne zu jeder Zeit in jeder Denkmalgattung, von der Antike bis heute, von historischen Bauten bis hin zu Parks und archäologischen Stätten. In jedem Umbruch steckt etwas Neues, Revolutionäres, Fortschrittliches - und etwas Modernes.

Die Schlosskapelle im Kühbacher Ortsteil Stockensau ist am Sonntag, 8. September, ebenso zu besichtigen wie die Schlosskapelle St. Johannes Baptist in Winden. Bild: Erich Echter (Archiv)

Im Landkreis gibt es Führungen und Besichtigungen

Im Landkreis Aichach-Friedberg bietet das Landratsamt gemeinsam mit den Kreisheimatpflegern, Gemeinden, Denkmaleigentümern und anderen Helfern verschiedene Führungen und Besichtigungen an. Der Tag beginnt mit den Führungen um 11 und 13.30 Uhr durch die Alte Schule in Gebenhofen (Pfarrer-Wiedemann-Weg 2) durch Kreisheimatpflegerin Susanne Kühnlein-Vollmar. Es handelt sich dabei um das ehemalige Schulhaus, einen zweigeschossigen winkelförmigen Walmdachbau aus dem Jahre 1859, erweitert 1907. Das Denkmal wurde erst Ende 2017 neu in die Denkmalliste aufgenommen.

Die offizielle Begrüßung durch Landrat Klaus Metzger findet um 14 Uhr an der Hof- und Schlosskapelle in Winden bei Kühbach (Winden 1) statt. Anschließend wird Kreisheimatpfleger Hubert Raab die Hofkapelle vorstellen. Es handelt sich um die ehemalige Schlosskapelle St. Johannes Baptist, einen Rechteckbau mit Satteldach und Turm mit oktogonalem Aufsatz und Spitzhelm aus dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts mit Ausstattung. Treffpunkt zur Führung ist an der Kapelle.

Alle Führungen sind für die Besucher kostenlos

Im Anschluss daran wird Raab gegen 15 Uhr durch die Hof- und Schlosskapelle in Stockensau bei Kühbach (Untere Dorfstraße 8) führen. Sie ist die ehemalige Schlosskapelle St. Jakobus des Älteren, ein Saalbau mit Satteldach und Dachreiter vom Anfang des 18. Jahrhunderts mit Ausstattung. Treffpunkt ist ebenso vor der Kapelle.

Alle Führungen am Tag des offenen Denkmals sind kostenlos. Anmeldungen sind nicht notwendig.

