Tagesstätte für Menschen mit Autismus

Wohnhaus in Aichach wird neu genutzt

Die TASS, die Tagesstruktur für Menschen mit Autismusspektrumsstörungen, in Aichach wird erweitert. Dazu will die Einrichtung der Lebenshilfe ein Doppelhaus an der Weinmillerstraße nutzen. Gegen den Bauantrag für die Umnutzung hatte der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats keinerlei Einwände.

In jeder Doppelhaushälfte sollen im Erdgeschoss ein Gruppenraum und ein Hauswirtschaftsraum sowie ein WC eingerichtet werden, im ersten Stock jeweils zwei Gruppenräume und ein Bad. Im Dachgeschoss werden ein Personalraum, ein Büro und ein Abstellraum Platz finden. In dem Doppelhaus sollen sechs Betreuer bis zu 15 Personen tagsüber betreuen. Die Teilnehmer werden morgens gebracht und abends abgeholt.

Bei einer Gastwirtschaft an der Blumenthaler Straße in Klingen soll ein Lagerraum über Garagen zu vier Beherbergungsräumen mit fünf Betten umgebaut werden. Die nötigen Stellplätze finden auf dem Grundstück Platz. Der Ausschuss hatte keine Einwände.

bei Mastschweinestall Bei Obermauerbach an der Kohlstatt soll bei einem Mastschweinestall eine landwirtschaftliche Lagerhalle gebaut werden. die Halle wird 63 Meter lang, 25 Meter breit und 11,60 Meter hoch. Der Ausschuss stimmte dem zu.

Ein Einfamilienhaus an der Raimund-Veith-Straße in Unterschneitbach soll zu einem Zweifamilienhaus umgebaut werden. Dazu wird das Gebäude um vier Meter verlängert und in Richtung Süden mit einem Quergiebel versehen. Für das Vorhaben sind mehrere Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans nötig, die das Bauamt aber für städtebaulich vertretbar hielt. Mit 12:0 stimmte der Bauausschuss dafür.

für Feuerhaus Für die Bayerische Landesausstellung wird das alte Feuerwehrhaus an der Martinstraße, das Feuerhaus, wie berichtet, mit einer Stadtmauerkulisse verkleidet. Der Auftrag für die Holzbauarbeiten und die Verkleidung des Schlauchturms ging für rund 151000 Euro an die Firma Peter Treffler aus Adelzhausen. Wie Ulrich Egger vom Bauamt berichtete, soll die Fassade falls möglich bis zu den Mittelalterlichen Markttagen, die im September 2021 gefeiert werden, stehen bleiben. Ob das möglich ist, wird eine Standfestigkeitsprüfung im Frühjahr 2021 zeigen. (bac)

