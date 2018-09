vor 52 Min.

Taktomat investiert

Maschinenbauer plant Technologie-Center

Pöttmes Das Pöttmeser Automatisierungsunternehmen Taktomat will kräftig investieren. Unweit des Standortes im Gewerbegebiet soll ein neues dreistöckiges Technologie-Center mit Büroräumen (rund 1500 Quadratmeter) und einer Produktionshalle (5000 Quadratmeter) entstehen. Der Spatenstich ist laut einer Mitteilung im nächsten Jahr pünktlich zur Feier des 30. Betriebsjubiläums geplant. Das mittelständische Maschinenbauunternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und will weiter wachsen.

1996 zog Taktomat in die Marktgemeinde. Vor zehn Jahren zählten dort noch keine 50 Mitarbeiter zur Belegschaft. Seit Jahren geht es bergauf. Taktomat trägt mit seinen Komponenten in vielen Bereichen zu schnellen und kostengünstigen Produktionen bei – von Lebensmittelverpackungen, über Pharmazieherstellung, aber auch für die Autoindustrie liefert Taktomat Teile für die Fließbänder.

Der bayerische Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer war vor Kurzem zu Besuch und informierte sich über das Projekt, das die großen Herausforderungen der Digitalisierung in der Industrie berücksichtigt. Geplant ist auch eine neue Niederlassung in Indien. Laut Mitteilung steigt weltweit die Nachfrage nach innovativen Automatisierungskomponenten. Der aktuelle Standort an der Rudolf-Diesel-Straße platze aus allen Nähten. Laut Geschäftsführer Norbert Hofstetter ist die Internationalisierung ein bedeutender Wachstumstreiber für sein Unternehmen. Taktomat sei ein führender Hersteller anspruchsvoller Handhabungs- und Antriebstechnik für die Automatisierungsbranche.

Die Pöttmeser sind neben Deutschland inzwischen in Finnland, Spanien, Ungarn, USA, China, Südkorea, Brasilien, Türkei und Malaysia präsent. In China arbeitet Taktomat unter anderem mit dem Apple-Zulieferer Foxconn zusammen, und im brasilianischen São Paulo entstehe derzeit eine neue Niederlassung samt Produktion. Zum Portfolio des Maschinenbauunternehmens gehören sogenannte Rundschalttische, Scheibenkurven-Schrittgetriebe, Übergabegeräte und Lineartaktsysteme. (AN, cli)

