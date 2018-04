00:34 Uhr

Talente zeigen ihr Können

Beim „Konzert junger Solisten“ stellten Schüler der fünften bis zwölften Klasse am Aichacher Gymnasium ihr musikalisches Können vor.

Junge Solisten am Gymnasium begeistern ihr Publikum

Beeindruckendes musikalisches Können bewiesen die Schüler des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) Aichach kürzlich beim „Konzert junger Solisten“. Die Schülerinnen und Schüler der fünften bis zwölften Klassen zeigten dem Publikum, was sie draufhaben.

Festlich-spritzig eröffnete Hannah Ankenbrand den Abend mit Küchlers Concertino für Violine. Nach einem klassisch-anmutigen Vortrag eines Menuettes von Call durch Sandra Württenberger mit der Querflöte, brillierte Johanna von Ciriacy-Wantrup schwungvoll ein Violinkonzert von Seitz.

Zarte Klänge lockte Luise Hollfelder aus ihrer Flöte mit einer Air eines unbekannten Komponisten. Anschließend führten Jasmin Welzel und Kilian Schmidl am Klavier in die Zeit der Klassik: Während Jasmins Vortrag von Häßlers Allegro Heiterkeit ausdrückte, spürte der Hörer bei der Darstellung der Bagatelle op. 119/1 durch Kilian die Melancholie eines späten Beethoven. Mit Vivaldis Violinkonzert G-Dur führten Simon Immler und Sara Lutz in die Barockzeit: Leidenschaftlich war Simons Vortrag des ersten Satzes und tänzerisch-filigran Saras Wiedergabe des dritten Satzes.

Nach dem gefühlvollen Vortrag von Beethovens „Für Elise“ durch Michaela Eckert sang Florian Funk mit seiner Gitarre mitreißend und sehr gut verständlich „Wonderwall“ von Oasis. Mit Vivaldis Violinkonzert a-Moll begann Paula Well klanglich sehr schön den zweiten Teil des Konzertes. Als Ruben Württenberger den Schwan von Saint-Saëns mit Saxofon (statt Cello!) fantasievoll vorgetragen hatte, führte Simon Immler den Hörer mit der „Morgenstimmung“ von Edvard Grieg in die Welt der norwegischen Fjorde.

Sehr einfühlsam war auch die Spielweise von Sara Yigit auf der Bratsche in einem Prélude von J.S. Bach. Und wieder stand das Klavier im Mittelpunkt: Während Elias Kleiner mit intensivem Bluesfeeling Birks Work des Cool-Jazzer Dizzy Gillespie spielte, trug Julian Welzel stimmungsvoll ein Lied ohne Worte von Mendelssohn Bartholdy vor.

Höhepunkt des Abends war das Duo mit den „Jugend-musiziert“-Preisträgerinnen Marlene Joppich (Blockflöte) und Anna Heider (Gitarre), die sehr sensibel aufeinander reagierten und ihre Instrumente meisterhaft beherrschten: Die Begeisterung für die beiden war so groß, dass sie als Zugabe noch ein Stück von Ibert brachten. Das Konzert ist eine Plattform zur musikalischen Nachwuchsförderung und ein lohnenswerter Abend für alle Musikliebhaber. (AN)

