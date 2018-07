vor 52 Min.

Tankwart bedroht in Dasing Kunden mit Messer

Die beiden geraten über eine Frühstücksbestellung in Streit. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung.

Eskaliert ist am Mittwochmorgen auf dem Autohof Dasing eine Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Lkw-Fahrer und einem Tankwart. Der 32-Jährige bestellte am Tresen ein Frühstück, woraufhin der Tankstellenmitarbeiter erklärte, der Kunde könne nur Waren aus der Auslage kaufen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Tankwart mit einem Messer in der Hand hinter dem Tresen hervorkam und auf den 32-Jährigen zuging. Anwesende Personen konnten die beiden voneinander trennen und beruhigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung.

