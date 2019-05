18:00 Uhr

Tansania: 50 Rinder reichen für ein Krankenhaus

Aichacher Humanitas will ein Gesundheitszentrum in Tansania in Ostafrika unterstützen. Das Projekt trägt den Titel „Leben retten mit Kuhpatenschaften“.

Von Manfred Zeiselmair

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Die Reisen von Lieselotte Pfundmair-Bischoff, Vorsitzende von Humanitas Aichach, sind spannend, haben jedoch selten Erholungswert. Vielmehr haben sie meist mit der Arbeit ihrer Hilfsorganisation zu tun. So auch im März, als sie mit ihrer Tochter Michaela Pfundmair das Rosminian Health Center, ein Krankenhaus in Kwalukonge in Tansania, besuchte. Nach ihrer Rückkehr gab es einiges zu erzählen – und ihre Reise veranlasst Mutter und Tochter nun, für eine außergewöhnliche Aktion zu werben. Sie trägt den Titel: „Leben retten mit Kuhpatenschaften!“

Begeistert erzählt Pfundmair-Bischoff in einem Pressegespräch von Father Ambrose Chuwa, dem Leiter des Rosminian Health Centers. Sein Krankenhaus liegt weitab von der nächst größeren Stadt Mombo im Bezirk Korogwe. Das Hospital mit seinen 67 Betten versorgt in vorbildlicher Art und Weise die arme Bevölkerung in der Nachbarschaft und weiteren Umgebung. Father Ambrose versucht darüber hinaus, die Lebensbedingungen eines ganzen Landstriches zu verbessern. Er hat über Solarpanel Elektrizität und eine der raren Wasserleitungen in das Gebiet gebracht. Regelmäßig fährt ein Team des Krankenhauses hinaus in den Busch zu den Ansiedlungen.

Vor Ort versucht das Krankenhausteam des Rosminian Health Centers, das Vertrauen der stolzen und traditionsbewussten Massai zu gewinnen. Hier kümmert sich Schwester Jenny in einem Massai-Dorf um die Kinder. Bild: Michaela Pfundmair

Humanitas Aichach: Versorgung mit Medikamenten

Vor Ort werden Kranke behandelt, Krankheiten wie Aids und Hygienemaßnahmen erklärt, mit Eltern gesprochen, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken müssen; und es wird versucht, das Vertrauen der stolzen und traditionsbewussten Massai zu gewinnen, um sie davon überzeugen zu können, auf die schreckliche Praktik der Beschneidung von jungen Frauen und Mädchen zu verzichten. Die medizinischen Behandlungen werden aufgrund der Armut der Patienten häufig umsonst durchgeführt. Weil sich das Health Medical Center finanziell nicht selbst tragen kann, versorgt es Humanitas Aichach regelmäßig mit Medikamenten.

Father Ambroses Vision ist es, finanziell unabhängig zu werden. Die Vorsitzende von Humanitas ist beeindruckt vom „innovativen und langfristigen Denken“ des Geistlichen, der in Europa studiert hat. „Unablässig denkt er über Strategien nach, wie eine Unabhängigkeit zu erreichen wäre“, erzählt Pfundmair-Bischoff. „Seine Zukunftsvision ist eine Rinderzucht“, berichtet sie. In der Gegend um Kwalukonge seien die „Beef Cows“, also Kühe zum Verzehr, eine gute Einnahmequelle. „Wenn das Team des Rosminian Health Centers 100 Kühe zur Aufzucht zur Verfügung hätte, könnte es pro Jahr 50 davon verkaufen und somit das komplette Krankenhaus und die Hilfsaktionen selbst finanzieren“, ist die Aichacherin überzeugt. Eine Weide und landwirtschaftliche Flächen für den Anbau von Tierfutter stehen auf dem großen Gelände zur Verfügung. Außerdem gebe es bereits einen Helfer mit landwirtschaftlicher Ausbildung, der sich um die Viehzucht kümmern könnte.

Auf dem Gelände soll auch eine weiterführende Schule entstehen

Father Ambrose hat außerdem einen weiteren großen Plan zur Unterstützung der Bevölkerung: Neben der „Beef-Cow“-Zucht will er auf dem Gelände langfristig noch eine weiterführende Schule für Farming, also Landwirtschaft, errichten, um für die jungen Menschen eine fundierte Ausbildung in dem vor Ort wichtigsten Thema zu ermöglichen.

Pfundmair-Bischoff ist überzeugt, dass – mit Unterstützung von Humanitas – die Vision von Father Ambrose in Erfüllung gehen könnte. Vorausgesetzt, sie findet genügend Paten, die, allein oder als Gruppe, eine Rinderpatenschaft übernehmen. „Eine Beef Cow kostet 300 Euro“, informiert Pfundmair-Bischoff und ergänzt: „Der Pate kann einen Namen für seine Kuh bestimmen. Unser Krankenhausteam wird das Tier mit Namensschild fotografieren und Humanitas lässt den Paten dann dieses Foto zukommen.“ Und wenn eine Gruppe eine Patenschaft übernehmen will? „Dann bekommt die Kuh eben fünf oder sechs Vornamen“, sagt die Vorsitzende lachend.

Wer Interesse an einer Kuhpatenschaft hat, kann sich unter Humanitas-Aichach@t-online.de oder per Fax unter 08251/2045688 melden. Informationen gibt es auf der Homepage.

