11:30 Uhr

Tanz, Lieder und Gedichte beim Kinderfest in Aichach

Der Verein türkischer Eltern feiert mit vielen begeisterten Kindern ein Fest. Aichachs Bürgermeister Habermann freut sich über kulturelle Vielfalt

Von Christina Reiner

Das internationale Kinderfest des Vereins türkischer Eltern im Landkreis Aichach-Friedberg hat dieses Jahr schon zum 15 Mal stattgefunden. Doch für Baris Özkan ist es das erste Jahr als neuer Vorsitzender. Der 19-Jährige hat selbst bereits als Kind am Kinderfest teilgenommen. „Ich habe immer gesagt, wenn ich volljährig bin, würde ich gerne die Vorstandschaft annehmen“, erzählt Özkan rückblickend.

Heute studiert er Lehramt und wie er selbst sagt, gäbe es für ihn nichts Schöneres, als mit Kindern zusammen zu arbeiten. Die letzten Monate seien anstrengend gewesen, dass sei es ihm aber Wert, wenn er die Freude und Begeisterung der Kinder sieht.

Auf dem Programm des Kinderfestes standen dementsprechend viele verschiedene Aufführungen von den Kindern. Die Schulen Ludwig-Steub, Geschwister Scholl, Musikschule Aichach und das Deutschherren Gymnasium haben sich wieder beteiligt. Die Kinder zeigten auf viele verschiedene Arten ihr Können. Die Tanzgruppen vereinen traditionellen mit modernem Tanz. Die zwölfjährige Aysenur Özkan tanzt seit sechs Jahren im Verein. Sie freute sich: „Es macht immer sehr viel Spaß und ich habe schon viele Freunde hier gefunden.“ Ihr gefalle außerdem sehr, dass jedes Jahr immer viele Kinder mitmachen. Die Kinder üben schon seit mehr als einem halben Jahr. Auch Aysenur wurde es an diesem Nachmittag so schnell nicht langweilig, da es immer wieder Neues zu sehen gibt.

Die Folkloregruppe Efeler aus Augsburg begeisterte das Publikum. Die Tänzer trugen traditionelle türkische Gewänder. Außerdem waren speziell für das Kinderfest Gastschüler aus Izmir (Türkei) nach Aichach gekommen, um Gedichte und die Nationalhymne vorzutragen. Vereinsmitglied Levent Özeroglu erzählte, dass immer wieder Lehrer aus der Türkei nach Deutschland kämen, um ihren Kindern Sprachkurse zu geben. Auf diese Weise sei auch diese Verbindung mit den Gastschülern entstanden. Özeroglu ist es wichtig, dass alle Kinder Freude haben an dem, was sie machen. Außerdem freue er sich sehr, dass so viele Nationalitäten jedes Jahr vertreten sind. Er würde sich sogar noch mehr freuen, wenn mehr deutsche Kinder und Eltern vorbeikämen. Das bestätigte auch der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann. Er lobte die Gemeinschaft, die gut funktioniere. „Andere Kulturkreise machen die Stadt bunter und ich finde es immer wieder schön, wie gut es in Aichach harmoniert“, sagte Klaus Habermann.

