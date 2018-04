vor 40 Min.

Tanz um Hexenkessel in der TSV-Halle

Square Dancer treffen sich am Samstag in Aichach mit Gruseldekoration

Zum 19. „Tanz um den Hexenkessel“ am Samstag, 21. April, sind alle Square Dancer in der TSV-Turnhalle eingeladen. Der Aichacher Tanzsportverein The Hurly-Burly Magixs e.V. rührt wieder die Werbetrommel. In den vergangenen Jahren hat sich die Veranstaltung in der Square-Dance-Szene einen Namen gemacht.

Square Dancer sind ein reiselustiges Volk. Auch die Mitglieder der Hurly-Burly Magixs sind viel auf Achse. Drei von ihnen waren als Tänzer schon in Russland. Vergangenes Jahr konnten Tänzerinnen aus Murmansk in Aichach begrüßt werden.

Für Martin Kull, Gastcaller des diesjährigen Hexenkessels, ist es der erste Besuch in der Aichacher TSV-Halle. Er ist aus Baden-Baden und hat viele Jahre Bühnenerfahrung. Unterstützt wird er von Vereinscallerin Trixi Hoffmann. Die Vereinsmitglieder stecken viel Arbeit in die Dekoration der TSV-Halle mit Hexen, Spinnen und Fledermäusen. Für das leibliche Wohl sorgt die Familie Reh. Auch dieses Jahr wird es wieder für den Tanz um den Kessel kleine Besen zu kaufen geben. Der Erlös kommt einem gemeinnützigen Projekt zugute. Auch Nichttänzer sind herzlich eingeladen. Das Besondere an Square-Dance-Veranstaltungen ist, dass die Tänzer Eintritt bezahlen und die Zuschauer nicht. (husch)

Tanzprogramm im Internet

www.hurlyburlymagixs.de

Themen Folgen