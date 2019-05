vor 41 Min.

Tanz um den Hexenkessel

Squaredancer treffen sich am Samstag in der Aichacher TSV-Halle zum Tanz um den Hexenkessel.

Aichacher Squaredancer feiern doppelten runden Geburtstag am Samstag

Squaredance ist am Samstag, 4. Mai, in der TSV-Halle in Aichach angesagt. Squaredancer aus nah und fern treffen sich zum Tanz um den Hexenkessel. Der Aichacher Tanzsportverein „The Hurly-Burly Magixs“ rührt dafür kräftig die Werbetrommel. Er feiert ein Doppeljubiläum: Es ist nicht nur der 20. Tanz um den Hexenkessel, sondern auch sein 20-jähriges Bestehen.

In den vergangenen Jahren hat sich diese Veranstaltung in der Squaredance-Szene einen Namen als kleines, feines Special, wie Squaredance-Veranstaltungen genannt werden, gemacht. Squaredancer sind ein reiselustiges Volk und teilweise Tausende Kilometer unterwegs.

Auch die Mitglieder der „Hurly-Burly Magixs“ sind viel auf Achse. Drei von ihnen waren schon in Russland unterwegs. So sind Freundschaften in entlegenen Ecken der Welt entstanden.

Als Gastcaller wurde laut Mitteilung Dominic Zwerenz engagiert. Er wohnt nordöstlich von Stuttgart und ist dort eine bekannte Größe. Nur in Bayern war er noch nicht sehr häufig. Unterstützt wird er von Trixi Hoffmann. Sie callt schon seit 2002 und ist, gemeinsam mit Josie Hoffmann, Vereinsgründerin. Die beiden brachten diesen amerikanischen Volkstanz nach Aichach.

Die Vereinsmitglieder stecken viel Arbeit in die Dekoration der TSV-Halle mit Hexen, Spinnen und Fledermäusen – passend zum Motto. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auch dieses Jahr wird es für den Tanz um den Kessel kleine Besen zu kaufen geben. Der Erlös kommt erneut einem gemeinnützigen Projekt zugute.

Auch Nichttänzer sind willkommen. Das Besondere an Squaredance-Veranstaltungen ist, dass die Tänzer Eintritt bezahlen, die Zuschauer aber nicht. (husch)

