Tanz und Gesang für kranke Kinder

Vereine wollen mit einem deutsch-türkischem Programm am Sonntag in der Halle der Kühbacher Stockschützen Geld für Schmetterlingskinder sammeln. Das ist eine angeborene Hauterkrankung Was dahinter steckt.

Von Helene Monzer

Im Kühbacher Sportpark ist am Sonntag, 9. Juni, von 15 bis 22 Uhr eine Benefizveranstaltung für Schmetterlingskinder geplant. Organisiert wird die Spendenaktion von Ismail Yücel, der als Generalunternehmer mehrmals im Jahr große Türkische Hochzeiten als Partner des TSV Kühbach in der Stockschützenhalle veranstaltet, und Hanife Tekir Gediz, unterstützt vom Verein türkischer Eltern Aichach und einer Gruppe Jugendlicher aus Augsburg. Der TSV hat sich bereit erklärt, die Stockschützenhalle für die Benefizaktion kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Bei der Schmetterlingskrankheit (Epidermolysis Bullosa) handelt es sich um eine angeborene, genetisch bedingte Hauterkrankung. Die Haut ist so verletzlich wie die Flügel eines Schmetterlings. In Deutschland sind etwa 2000 Betroffene bekannt, jedoch geht man von etwa 4700 Erkrankten aus, da die leichteren Fälle von Epidermolysis Bullosa selten als solche diagnostiziert werden. Der Gendefekt betrifft die Proteine, die für den Aufbau der Haut wichtig sind. Da es derzeit keine heilende Therapie gibt, besteht die Behandlung lediglich aus der mehrmals täglichen Wundversorgung, die meist schmerzhaft, zeitaufwendig und kostspielig ist. Dennoch gibt es Möglichkeiten das Leben dieser Kinder zu erleichtern. Vereine wie die Derma Kids sowie ihr türkisches Gegenstück Kelebek Cocuklari Dernegi sind darum bemüht.

Das Programm der Benefizveranstaltung orientiert sich an dem Künstler Neset Ertas, dessen Werke die türkische Musikwelt bis heute prägen, und beinhaltet internationale Tanz- sowie Gesangsvorstellungen. Im Programm sind auch „Die drei Scheinheiligen“. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg und ein Animationsteam ist ebenfalls anwesend. Der Eintrittspreis von 20 Euro beinhaltet zusätzlich eine Hauptspeise und unbegrenzt Getränke. Kinder bis zum Alter von zehn Jahren haben freien Eintritt.

Alle Einnahmen der Benefizveranstaltung sollen ausnahmslos den Schmetterlingskindern zugute kommen. Der Erlös geht zu 50 Prozent an den Verein Derma Kids (unabhängiger, gemeinnütziger Verein in der Nähe von Berlin) und zu 50 Prozent an Kelebek Cocuklari Dernegi (Verein für Schmetterlingskinder) und Hayaller Gercek Olsa Dernegi (Verein Wenn Träume wahr würden) in Istanbul.

In der Vorbereitungszeit hat sich das Organisationsteam Gedanken gemacht, wie den Schmetterlingskindern am besten geholfen werden kann. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass das Ziel nicht nur sein sollte, so viel Geld wie möglich zu sammeln, sondern die Menschen auf das Problem aufmerksam zu machen. Die Idee für das Projekt stammt von Hanife Tekir Gediz aus Ingolstadt und ist durch die Kooperation mit Fulden Uras, Ismail Yücel, Verein türkischer Eltern Aichach und dem TSV Kühbach ins Leben gerufen worden.

Beim Pressetermin sagte Yücel: „Wir wollen ein Zeichen setzen und den 9. Juni als Startschuss und Symbol für ein Miteinander von verschiedenen Generationen und Kulturen ansehen.“ Er betont weiter: „Unsere Benefizgala im Sportpark Kühbach soll Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Sprachräumen zusammenbringen, um Schmetterlingskindern aus unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Sprachräumen zu unterstützen, nicht nur finanziell.“ Sie sollen auch mental unterstützt werden, indem sie erfahren, dass sie nicht allein sind.

Eintrittskarten Karten gibt es in Augsburg und Aichach im Barbershop und Cut for men, in Kühbach beim Reiseservice Topsonne, in Schrobenhausen beim Friseur Hairdesign Ekici Aysel und DITIB in Ingolstadt und Nürnberg. Fragen per E-Mail an yucelismail@yahoo.de.

