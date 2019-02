05:02 Uhr

Tanzen und amüsieren in Aichach für den guten Zweck

Aichacher CSU spendet als Veranstalter den Tombola-Erlös von über 2000 Euro

Aichach Auch der dritte Wittelsbacher Ball, organisiert von der CSU Aichach, war laut einer Mitteilung ein schwungvoller Tanzabend bei festlicher Atmosphäre in der Aichacher TSV-Turnhalle. Der Schwarz-Weiß-Abend bot viel Unterhaltung, interessante Begegnungen und noch dazu erfüllte er einen guten Zweck. Knapp 230 Ballbesucher waren gekommen.

Nach der Begrüßung durch Aichachs CSU-Ortsvorsitzenden Josef Dußmann und seine Stellvertreterin Michaela Böck eröffnete die Tom-Lorenz-Band den Abend mit einem Walzer. Unter den Ball-Gästen waren auch der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko, Landrat Klaus Metzger, sein Stellvertreter Manfred Losinger, sowie der Zweite Bürgermeister der Stadt Aichach, Helmut Beck und einige weitere Stadt- und Kreisräte. Als Vorsitzender der Bürgerstiftung stellte Thomas Sixta zu Beginn die Arbeit und den Zweck der Stiftung vor, an die der Erlös der Tombola zu 100 Prozent ging.

Neben vielen Tanzrunden standen zwei Showeinlagen der beiden Faschingsgesellschaften der Stadt auf dem Programm. Zunächst zog der Hofstaat der Faschingsgesellschaft Zell ohne See um Prinzessin Lea I. und Prinz Matthias II in der Turnhalle ein. Später am Abend war dann die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia mit ihrem Programm „Magic“ an der Reihe.

Zu schwungvollen Melodien tanzten die Gäste eifrig durch den Abend. Glücklich über den gelungenen Abend sprach CSU-Ortsvorsitzender Josef Dußmann noch einige Dankesworte an die Beteiligten und das Publikum. Er überreichte Sixta einen Scheck in Höhe von 2110 Euro. Weitere Fotos von der Veranstaltung gibt es im Internet unter der Adresse www.wittelsbacherball.de. (AN)

