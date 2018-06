14:03 Uhr

Tanzstunde auf dem Aichacher Stadtplatz

Ein „Flashmob“ in Aichach sollte ein Vorgeschmack auf das bayerische Kinderturnfest sein, das Ende Juli in Aichach stattfindet. Doch der Zuspruch war mäßig.

Am ersten Wochenende der Sommerferien findet in Aichach das bayerische Kinderturnfest statt. Fast 2000 Kinder plus Begleiter und Betreuer werden vom Freitag, 27. Juli, bis Sonntag, 29. Juli, in der Kreisstadt erwartet. An allen Ecken und Plätzen soll dabei getanzt werden. Gastgeber ist der TSV Aichach, der heuer sein 150. Jubiläum feiert.

Damit beim Kinderturnfest alle mittanzen können, hatte der Bayerische Turnverband (BTV) am Samstag einen „Flashmob“ geplant – eine scheinbar spontane Menschenansammlung, die zusammen etwas macht: Auf dem Aichacher Stadtplatz sollten die Teilnehmer zum Song „Katchi“ von Ofenbach versus Nick Waterhouse tanzen.

Studentin Stephanie Müller aus Buchloe war im Auftrag des BTV nach Aichach gekommen, um die Menschen zum Mittanzen zu animieren. Zu Beginn waren sie sehr zurückhaltend. Erst nach einer Weile ließ sich eine Gruppe von Kindern und sportlichen Damen überzeugen. Unterstützt wurde die Buchloerin von Nicole Vogt, Geschäftsführerin des TSV Aichach, und Übungsleiterin Steffi Collmenter.

Peter Hermannstädter, stellvertretender Vorsitzender des TSV Aichach, kündigte an, dass es für den „Flashmob“ kurz vor dem Kinderturnfest einen weiteren Termin geben werde. Man werde versuchen, das Ganze mit dem BTV abzustimmen. Dabei solle die Jugend der Faschingsgesellschaft Paartalia eingebunden werden, so das Ansinnen von Hermannstädter. Der Verein hoffe, dass sie die nötige Zeit aufbringen und mitmachen können.

Zahlreiche Passanten auf dem Stadtplatz wussten den Begriff „Flashmob“ nicht so recht zuzuordnen. Damit bezeichnet man einen kurzen, scheinbar spontanen Menschenauflauf auf öffentlichen oder halböffentlichen Plätzen, bei denen sich die Teilnehmer nicht kennen und ungewöhnliche Dinge tun.

Die Idee für den Flashmob in Aichach hatte Birke Kotre, Landesfachwirtin für Bewegungskünste, Show und Gestaltung beim BTV. Sie kam ihr, als sie ihr Weihnachtsessen zubereitete. Währenddessen hörte sie den Song „Katchi“ im Radio und stellte die Schritte für den Tanz zusammen. (ech)

