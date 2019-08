vor 25 Min.

Tausende Besucher beim Stadtfest: Von Live-Musik bis Rodeoreiten

Plus Laut Polizei und Rotem Kreuz ist es das ruhigste Fest seit Jahren. Einen kuriosen Diebstahl gibt es aber dann doch. Das war alles geboten in Aichach.

Von Gerlinde Drexler

Es läuft langsam an und nimmt dann schnell Fahrt auf. Beim Aichacher Stadtfest füllt sich die Innenstadt am Samstag erst etwas später. Dafür ist der riesige Outdoor-Biergarten dann umso besser gefüllt. „Friedvoll und in guter Stimmung“ sei gefeiert worden, sagt Bürgermeister Klaus Habermann. Gefühlt seien es etwas weniger als die 20000 Besucher vom Vorjahr gewesen, dafür aber in der ganzen Innenstadt verteilt, so Habermann. Von der Polizei und dem Roten Kreuz bekam er die Rückmeldung, dass es das ruhigste Stadtfest seit Jahren gewesen war. Nur einen kuriosen Diebstahl meldet die Polizei.

Die erste Anlaufstelle für viele Besucher ist das Obere Tor, wo sie sich beim Gasthof Specht mit einer Portion Ochs am Spieß für die lange Nacht stärken. Ein Ehepaar aus Tandern bei Hilgertshausen (Landkreis Dachau) hat eine andere Strategie: Sie wollen möglichst alles probieren, was an Kulinarischem auf dem Stadtfest angeboten wird. Damit sie das schaffen, teilen sie sich jeweils die Portion. Beim Aichacher Stadtfest war neben vielen kulinarischen Köstlichkeiten auch ein breites Musikangebot für die zahlreichen Gäste aus dem Wittelsbacher Land geboten. Die Stimmung war ausgelassen. Video: Erich Echter Das Stadtfest ist ein Treffpunkt für Jung und Alt Der kleine Nathaniel sitzt auf den Schultern von Oma Christa Schmidt aus Aichach und hat von dort einen guten Überblick. Dem Zweijährigen ist sofort aufgefallen, dass das Wasserspiel am Stadtplatz nicht läuft. „Wasser aus“, verkündet er und zeigt Richtung Stadtplatz. Das Stadtfest ist ein Treffpunkt für Jung und Alt. Familien mit Kindern sind genauso unterwegs wie Paare, Singles oder Gruppen. Das Ehepaar Gamböck aus Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ist seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder auf dem Stadtfest. „Das Wetter passt“, sagen die beiden und wollen einfach gemütlich durch die Innenstadt schlendern. Familie Ostler aus Oberammergau hat sich für ihren Ausflug nach Aichach den Tag des Stadtfestes ausgesucht. Sohn Lukas probiert am Stand der Kreisverkehrswacht die Rauschbrille aus. Sie vermittelt dem Träger das Gefühl, betrunken zu sein. Wegen der Gleichgewichtsprobleme sei es schwierig, einen Fuß auf die vorgezeichnete Linie zu bekommen, sagt Lukas danach. Bei den AN zieht der elektrische Bulle die Rodeoreiter an Am Stand der Aichacher Nachrichten zieht der elektrische Bulle die jungen Rodeoreiter an. Die achtjährige Laura Greifenegger aus Allenberg (Gemeinde Schiltberg) sitzt wie festgeklebt auf dem bockigen Tier. Der Ritt macht ihr Spaß. „Man muss sich gut festhalten“, sagt Laura danach und setzt sich ganz cool die Sonnenbrille auf, die sie bekommen hat. 94 Bilder Die schönsten Bilder vom Stadtfest in Aichach Bild: Erich Echter Die Innenstadt hat sich in einen großen Biergarten mit verschiedenen Bühnen verwandelt. Eine Atmosphäre, die Rosi Winkler aus Hausen (Markt Aindling) immer wieder gefällt. „Hier ist es immer nett, und man trifft viele Menschen, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht.“ Zusammen mit Freunden hat sie schon eine erste Runde über das Stadtfest gedreht, „um zu sehen, was es gibt“. Jetzt will sich die Gruppe erst mal einen gemütlichen Platz suchen, bevor die nächste Runde ansteht. Bürgermeister Habermann ist wie immer selbst unter den Feiernden. Bis gegen ein Uhr hält er es aus. Eine schöne Stimmung sei es gewesen, erzählt er. Die Leute hätten nicht nur auf der Bühne am Rathaus getanzt. Sogar vor dem Bekleidungsgeschäft Rübsamen sah er Tänzer. Habermann freut sich, dass das Konzept greift und die Besucher in der ganzen Innenstadt verteilt unterwegs waren. Am Unteren Stadtplatz hätten Fenzl und seine Band und DJ Heiner tolle Auftritte hingelegt. Am Oberen Stadtplatz sorgte die Band S.O.S. für Stimmung, und der Schlossplatz war sowieso wie immer ein Magnet. Zwei Schürzen werden an einem Stand gestohlen Seinen Eindruck, dass es ein selten ruhiges Stadtfest war, bestätigen ihm Polizei und Rotes Kreuz (BRK). Es sei das ruhigste Stadtfest seit Jahren gewesen, heißt es vom BRK. „Äußerst friedlich“ war es auch aus Sicht der Polizei. Die bekam nur einen kuriosen Diebstahl gemeldet: An einem der Stände wurden zwei Schürzen gestohlen. Den Diebstahl konnten die Beamten noch in der Nacht aufklären und die Schürzen zurückgeben. Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Gerlinde Drexler: Stadtfest Aichach: Stimmung lebt von den Besuchern

