Telefónica rüstet auf: Verbesserung für O2-Kunden in Pöttmes

Der Netzbetreiber Telefónica rüstet in Pöttmes auf den 4G-Standard auf. Das bedeutet einen besseren Mobilfunk für O2-Kunden. Und das ist noch nicht alles.

Das O2-Mobilfunknetz in Pöttmes wird ausgebaut. Telefónica Deutschland hat eine neue LTE-Station in Pöttmes am Laichanger errichtet und kann nun den 4G-Standard anbieten. Damit verbessere sich die Qualität des Mobilfunknetzes in Pöttmes und Umgebung für zahlreiche Einwohner und das mobile Internet werde schneller, heißt es in einer Mitteilung des Netzbetreibers. Das ist nicht die einzige Verbesserung.

Besseres Handynetz für den Raum Pöttmes

Die neu in Betrieb genommene LTE-Station ergänzt die bisherige GSM (2G) und UMTS (3G)-Technik in Pöttmes. „Dadurch profitieren mehrere tausend Menschen in der Umgebung zum Teil erstmals von der neuen Netztechnologie sowie damit verbunden von einer schnellen und flächendeckenden LTE-Versorgung im O2-Mobilfunknetz“, teilt Telefónica mit.

Außerdem ist der aktuelle Netzausbau ein wichtiger Schritt hin zur nächsten Mobilfunkgeneration 5G. „Mit der neuen LTE-Station hat das Unternehmen den Grundstein für einen künftigen Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G gelegt. Denn technisch gesehen baut der 5G-Standard auf der Systemarchitektur von LTE (4G) auf, die zunächst einmal vorhanden sein muss“, heißt es in der Mitteilung. Einen Hauch der Zukunft können ortsansässige Unternehmen laut Telefónica schon schnuppern. Sie profitierten bereits jetzt von einer modernen Netzinfrastruktur für ihre digitalen Anwendungen und Geschäftsmodelle. Geschäftskunden stellt Telefónica eigenen Angaben zufolge über die beiden Netzstandards Narrowband IoT (Internet of Things) und LTE-M ein „modernes Maschinennetz für ihre IoT-Anwendungen zur Verfügung“. Das stelle eine Weiterentwicklung des bisherigen 4G-Standards auf dem Weg zu 5G dar.

4G ist die Voraussetzung für die nächste Mobilfunkgeneration 5G

Das Telefónica-Netz steht neben O2-Kunden auch Kunden zahlreicher weiterer Marken wie Blau, Aldi Talk, Tchibo mobil oder NettoKom zur Verfügung.

Zuletzt hatte die Telekom eine Weiterentwicklung ihres Angebotes vermeldet. So hat das Unternehmen unter anderem in Pöttmes und Inchenhofen Mobilfunkmasten bereits auf 5G aufgerüstet. Die neue Internet-Generation lässt eine bis zu 100 mal schnellere Datenübertragung zu als im bisherigen LTE-Netz. Es sind Übertragungsraten von bis zu 20 Gigabit pro Sekunde möglich. (AZ)

