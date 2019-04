00:32 Uhr

Telekom schließt Arbeiten in Zell ab

Kunden können neue Bandbreiten buchen

Das neue VDSL-Netz im Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell ist nun in Betrieb. Das hat die Deutsche Telekom jetzt der Stadt Aichach mitgeteilt. Demnach können die neuen Bandbreiten ab sofort über die Telekom gebucht werden, sei es telefonisch oder im T-Punkt.

Wichtig für Kunden sei allerdings, dass bei der Onlineverfügbarkeit im Internet momentan noch die bisherigen Bandbreiten angezeigt werden. Das soll sich laut Telekom aber in den nächsten Tagen ändern. Der VDSL-Ausbau sei neben der Freischaltung des Mobilfunks das zweite große Telekommunikationsprojekt, das nun in Griesbeckerzell abgeschlossen ist, teilte die Stadt Aichach mit.

Wie vielfach berichtet, hatte die Stadt vor über zwei Jahren die Telekom mit dem Breitbandausbau für Zell beauftragt. An den Glasfaserausbau fürs schnelle Internet war auch die Mobilfunkversorgung gekoppelt. Immer wieder verzögerte sich der Anschluss.

Die Telekom begründete das unter anderem mit der großen Beteiligung der Kommunen am Förderprogramm des Staates und mit mangelnden Kapazitäten im Tiefbau. Immerhin rechtzeitig vor dem Faschingsumzug in Zell klappte es schließlich mit dem Handyempfang. Kurz zuvor funktionierte bereits das schnelle Internet in Zell, das anstelle von zehn Megabit Übertragungsraten von 30 bis 50 Megabit ermöglichen sollte. Die Telekom musste danach allerdings noch die neue Möglichkeit für alle Anschlussnehmer freischalten. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. (nsi, jca)

