Tennis von der Nachkriegszeit bis ins 21. Jahrhundert

Tennis-Club Aichach feiert 70-jähriges Bestehen mit „Gute-Laune-Mixed-Turnier“ und geselligem Abend

„70 Jahre Tennis in Aichach“: Unter diesem Motto feierte der Tennis-Club (TC) Aichach sein Gründungsjubiläum. Als Tennisabteilung des TSV Aichach gegründet, verselbstständigte sich der Verein erst 32 Jahre später, wie der Vorsitzende Federico von Beck-Peccoz in seiner Festansprache ausführte.

Dabei skizzierte er in kurzen Zügen die Geschichte des TC Aichach, die 1949 auf einem Privatplatz in der Gartenstraße begann. 1954 wurden drei Tennisplätze gegenüber des Aichacher Freibades gebaut. Das erste Clubhaus baute die Tennisabteilung 1959, zwei weitere Plätze entstanden 1970, der dringend notwendige sechste Platz wurde 1981 geschaffen. Als 1994 das neue Clubhaus errichtet wurde, war die Anlage in seiner heutigen Ansicht fertiggestellt.

Im Laufe von 70 Jahren Tennisgeschichte wurden von den Aktiven des TC Aichach zahlreiche Erfolge verbucht. Dazu zählten offene Stadtmeisterschaften in Neuburg oder Schrobenhausen, genauso wie nordschwäbische Meisterehren bei Jugendlichen sowie zahlreiche Titel bei den Kreismeisterschaften des Landkreises Aichach-Friedberg. In den Punktrunden schaffte die 1. Damenmannschaft 2004 sogar den Aufstieg in die Landesliga und 2018 gelang den Herren 55 das Kunststück, bis in die Bayernliga zu klettern. In den Punktrunden war der TC Aichach immer mit Damen- und Herrenteams vertreten und auch in der Jugend- und Kinderszene konnten jedes Jahr mehrere Mannschaften gemeldet werden. Turniererfolge, wie zum Beispiel beim legendären Vierstädteturnier in den 60er-Jahren, runden die sportliche Bilanz des TC Aichach ab.

Dem Festabend am Samstag war bei herrlichem Wetter ein „Gute-Laune-Mixed-Turnier“ vorausgegangen, an dem sich etwa 40 Damen und Herren zwischen 16 und über 70 Jahren beteiligten. Bei dem von Waltraud Davideit und Ute Maiterth gut organisierten Turnier vergnügten sich Punkt- und Hobbyspieler und von 14 bis 18 Uhr, ohne dass es letztendlich auf eine Platzierung ankam. Federico von Beck-Peccoz überreichte Renate Voß einen Blumenstrauß und sprach ihr die Anerkennung und Wertschätzung aller Mitglieder für die jahrelange herausragende Bewirtschaftung des Clubheims aus. Nach dem vom Verein gestifteten Abendessen feierten die Mitglieder bei Musik von „Vincento Scalisi and Friends“ bis spät in die Nacht hinein. (rls)

