Testpflicht an Schulen: Lehrer wehren sich

Der Lehrerverband im Landkreis Aichach-Friedberg übt gegenüber CSU-Politiker deutliche Kritik an der Schnelltestpflicht an Schulen. Das ist nicht alles.

Viele Lehrer sehen die Selbsttests an den Schulen kritisch. Das machten die Vorstandsmitglieder des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (BLLV) bei einem digitalen Treffen mit dem CSU-Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko deutlich. BLLV-Kreisvorsitzende Martina Ritzel übte deutliche Kritik und machte klar: „Wir sind für die Selbsttest – aber nicht an den Schulen, nicht unter diesen Rahmenbedingungen."

Testpflicht: CSU-Politiker versteht die Vorbehalte der Lehrer nicht

Zuvor hatte Tomaschko laut Mitteilung des BLLV erklärt, die Tests seien doch das Richtige und bislang ganz gut gelaufen und gefragt, wie sich ein Lehrerverband so dagegen sträuben könne? Nach Ansicht von Ritzel ist dabei allerdings der Infektionsschutz aller Beteiligten nur bedingt gewährleistet. Auch kritisierte sie, dass die konkreten Dienstanweisungen einmal mehr erst am Freitag kommuniziert worden seien. Wann solle da ein vertrauensstiftendes Konzept entwickelt werden? Auch die logistischen Aufgaben wie das Abholen des Materials in Aichach oder Dokumentieren werden komplett an die Schulleitungen und Lehrkräfte delegiert. Tomaschko erteilte finanzieller und strukturierter Hilfe für die Testungen eine Absage, jedoch spräche aus Datenschutzgründen nichts dagegen medizinisch geschulte Eltern auf freiwilliger und unentgeldlicher Basis einzubinden.

Die Pädagogen bewegt auch der Lehrermangel

Im Bereich des Testens ließen sich die Diskrepanzen nicht schließen, in Sachen Digitalisierung zeigte Tomaschko Verständnis. Die Kreisvorsitzende hatte als Beispiel eine Schule mit 32 Lehrern genannt, der 25 Lehrer-Dienstgeräte zugeteilt worden seien. Tomaschko will, wie er sagte, die Verwaltungen animieren hier flexibler zu handeln, sodass jeder ein Dienstgerät erhält. Ein weiteres Thema war der Lehrerbedarf an den Grund-, Mittel- und Förderschulen. Im kommenden Schuljahr sei nicht absehbar, wie dieser gedeckt werden solle, so BLLV Bezirksvorsitzende Getrud Nigg-Klee.

