Theater Weiss widmet Sisi eine Uraufführung

Plus Das Aichacher Theater Weiss präsentiert anlässlich der Bayerischen Landesausstellung eine Uraufführung. Im Mittelpunkt stehen Gedichte der Kaiserin von Österreich.

Von Gerlinde Drexler

Mit der Sisi aus den gleichnamigen Filmen hat die Sisi in der Inszenierung des Theater Weiss nichts zu tun. In dem Tanztheaterstück geht es um die melancholische Seite der Kaiserin. Das Stück „Schwarz ist der Kronprinz meiner Farben“ basiert auf Gedichten der Kaiserin von Österreich und ihrem Lieblingsdichter Heinrich Heine. Regie führt Alexander vom Stein, der auch die Idee zu der Tanzmelancholie hatte. Uraufführung ist am Samstag, 19. September, im Aichacher Pfarrzentrum.

Was viele wahrscheinlich gar nicht wissen: Gedichte spielten eine zentrale Rolle in Elisabeths Leben. Ihr poetisches Tagebuch, das zugleich eine Hommage an Heinrich Heine darstellt, gibt Zeugnis davon. Nach dem Tode ihres geliebten Sohnes Rudolf verstummte die Poetin – von nun an trug Sisi ausschließlich Schwarz.

Um diese Phase ihres Lebens dreht sich das Tanztheater. „Die tanzende und trauernde Sisi ist die zentrale Figur“, sagt Regisseur vom Stein. Die Idee dazu hatte er, als er erfuhr, dass sich die Landesausstellung mit den Wittelsbachern beschäftigt. Sisi, als Mitglied der „Familie“ passe da gut rein, fand er und lief beim Landkreis als Organisator der Ausstellung offene Türen ein. „Es ist wirklich etwas Außergewöhnliches“, sagt Pressesprecher Wolfgang Müller, der die Aufführung als einen der Höhepunkte mit ins Rahmenprogramm aufnahm.

Corona sorgt für eine Verschiebung der Uraufführung

Corona wirbelte den Kalender durcheinander. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt. Auch die ursprünglich für Mai geplante Uraufführung fiel der Pandemie zum Opfer. Kurz vor dem Lockdown im März hatten die Proben im Friedberger Wasserturm begonnen. Die Volkshochschule (Vhs) als Veranstalter hatte das Theater Weiss bei der Suche nach einem Probenraum unterstützt. Vhs-Leiterin Susanne Gribl erklärt: „Weil wir von dieser Sache richtig überzeugt sind. Weil es wirklich etwas Besonderes ist.“

Die Proben liefen trotz Lockdown weiter – per Internet und Videotelefonie. Der Regisseur zu der Herausforderung: „Die Texte hat jeder eher einzeln erarbeitet.“ Die wochenlangen Online-Proben brachten die Theatergruppe gut voran. Als Treffen wieder möglich waren, konnte jeder seinen Text.

Das Außergewöhnliche an dem Tanztheater ist ein Kunstgriff von Autor und Regisseur vom Stein: „Die Texte basieren auf der Lyrik von Sisi, die sie im Geiste von Heine verfasst hat.“ Beide Figuren treffen auf der Bühne zusammen und treten in einen lyrischen Austausch.

Drei Darstellerinnen für Sisi

Ein weiterer Kunstgriff ist, dass er mit drei Darstellern arbeitet, um verschiedene Aspekte der Persönlichkeit Sisis darzustellen. Da ist die stumme, trauernde und tanzende Sisi, eine, die nur singt und schließlich die lyrische, die mit Heine kommuniziert und dabei durchaus auch Frivoles von sich gibt.

Mathilde Mahrenholz, die diese lyrische Figur spielt, findet es schön, „mit Texten zu arbeiten, die ich lyrisch mag und schön finde“. Bis auf Kürzungen wurde an den Texten nichts verändert. „Sie sind authentisch 19. Jahrhundert“, betont der Regisseur. Obwohl die Musik (komponiert von Alexander vom Stein, Ferdinand Kreitmair und Anna Singer) und die Darstellung modern seien, würden sich die Besucher in diese Zeit zurückversetzt fühlen, ist er sich sicher.

Neben den drei Sisi-Darstellern und Ferdinand Kreitmair als Heinrich Heine gibt es in dem 90-minütigen Stück noch einen fünften Darsteller: die Zukunftsseele, gespielt von vom Stein. Das ist der einzige Charakter, der nicht lyrisch spricht. „Er dient ein bisschen dazu, die Zuschauer abzuholen und eine sehr intensive Stimmung zu erzeugen“, erklärt der Regisseur.

Zum Stück:

Titel Sisi – Schwarz ist der Kronprinz meiner Farben.



Sisi – Schwarz ist der Kronprinz meiner Farben. Uraufführung Samstag, 19. September, 19.30 Uhr im Pfarrzentrum in Aichach .



Samstag, 19. September, 19.30 Uhr im in . Weitere Aufführungen Freitag, 25. September, im Kulturhaus Abraxas in Augsburg und Samstag, 26. September, im Pfarrzentrum in Aichach , jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen an anderen Stätten im Landkreis sind geplant.



Freitag, 25. September, im Kulturhaus Abraxas in und Samstag, 26. September, im in , jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen an anderen Stätten im Landkreis sind geplant. Darsteller Sisi 1 ( Elena Ludwig ), Sisi 2 ( Anna Singer ), Sisi 3 (Mathilde Mahrenholtz), Heinrich Heine (Ferdinand Kreitmair), Zukunftsseele (Alexander vom Stein).



Sisi 1 ( ), Sisi 2 ( ), Sisi 3 (Mathilde Mahrenholtz), (Ferdinand Kreitmair), Zukunftsseele (Alexander vom Stein). Anzahl der Zuschauer Pro Aufführung ist im Pfarrzentrum Platz für rund 100 Besucher.



Pro Aufführung ist im Platz für rund 100 Besucher. Tickets Karten gibt es im Vorverkauf bei der Vhs, im Internet unter theater-weiss.de oder über den Online-Veranstaltungskalender des Landratsamtes. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.



