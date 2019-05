vor 45 Min.

Theaterstücke selber schreiben

Bühnentagung im Wittelsbacher Land

„Ein Theaterstück schreiben – jeder kann es!“ lautet das Hauptthema der 36. Tagung für die Bühnen im Wittelsbacher Land. Sie findet am Samstag, 11. Mai, ab 9 Uhr im Landratsamt in Aichach statt. Gastreferenten der Tagung sind die Autoren Markus Scheble und Sebastian Kolb aus Bad Feilnbach. Ihre Stücke werden auch in Aichach-Friedberg immer wieder mit großem Unterhaltungswert inszeniert.

Die Referenten schildern zunächst den eigenen Werdegang als Schauspieler, Vorsitzende, Regisseure und Theaterautoren. Dann sprechen sie über ihr persönliches Erfolgsrezept des Schreibens. Weiter geht’s „Von der Theorie zur Praxis“. Für diesen Abschnitt sollten die Teilnehmer der Tagung Notizblock und Kugelschreiber dabeihaben.

Die Tagung wird von Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger mit der Dokumentation des Theaterjahres 2018 eröffnet. Es folgt die Verleihung der Theater-Verdienstmedaille durch Landrat Klaus Metzger an drei langjährige Theatermacher. Die Anmeldung zu der Tagung ist noch bis zum kommenden Mittwoch, 8. Mai, per Post an Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger oder per E-Mail an schmidberger.michael@web.de möglich. (idb)

