vor 22 Min.

Therese Braun ist 90 geworden

Ihren 90. Geburtstag hat Therese Braun in Burgadelzhausen gefeiert. Noch heute versorgt sie den Haushalt. Der Garten mit Blumen wurde inzwischen etwas verkleinert, das Gemüsebeet ist weiterhin fester Bestandteil und wird von der Jubilarin liebevoll gepflegt. Ihr ganzes Leben ist von Fleiß und Beständigkeit bestimmt. Sie wurde als Therese Wagner im Ortsteil Irschenhofen geboren. Aus der Tochter des Andrebaur-Anwesens wurde 1956 mit der Heirat von Lorenz Braun die „Beererbäuerin“ von Burgadelzhausen.

Ihr Sohn Lorenz ist der Gemeindechef in Adelzhausen, genau wie damals ihr Schwiegervater Matthias Braun. Sechs Buben, Matthias, Martin, Lorenz, Johann, Herbert und Peter brachte sie zur Welt. Alle sind engagiert und bringen sich im Gemeinde- und Vereinsleben ein. Wenn die fünf Enkelkinder bei ihrer Oma vorbeischauen, freut sie sich immer.

Therese Braun feierte ihren 90. Geburtstag mit Familie, Verwandten und Bekannten in gemütlicher Runde zuhause und im Gasthaus Wittmann in Burgadelzhausen. Alles im Dorf ist nach ihrem Geschmack. Schließlich war sie noch keine einzige Nacht außer Haus und das soll auch so bleiben. Mit ihrem bescheidenen Charakter steht sie nicht so gerne im Mittelpunkt, aber sie war doch voller Freude über die vielen herzlichen Wünsche. Margarete Schmaus gratulierte für die Pfarrei und den Seniorenclub und der Zweite Bürgermeister Franz Schmaus überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde. Somit war ihr Sohn Lorenz gut vertreten und hatte genug Zeit zu feiern. (if)

Themen Folgen