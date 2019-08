vor 25 Min.

Theresia Stocker aus Sand feiert ihren 80.

Ihren 80. Geburtstag feierte in diesen Tagen Theresia Stocker aus dem Todtenweiser Ortsteil Sand. Die Jubilarin wurde am 16. August 1939 geboren und wuchs im Aindlinger Ortsteil Gaulzhofen auf. Nach der Volksschule arbeitete sie bei der Firma Michalke in Langweid (Landkreis Augsburg) und später als Vorarbeiterin bei der Firma Trautmann im Rehlinger Ortsteil Unterach.

Beim Schlendern durch den Aindlinger Markt lernte sie Michael Stocker kennen und auch lieben. Im Dezember 1957 heiratete sie den gelernten Maurer.

Beide zogen in das neu erbaute Haus an der Langweider Straße ein. Vier Kinder, sechs Enkelkinder und inzwischen acht Urenkel, die nach dem Wunsch der Jubilarin gerne noch mehr werden dürfen, gehören zur Familie.

Zum Gratulieren kamen neben dem Todtenweiser Bürgermeister Konrad Carl auch Pfarrer Andrezej Pastwa und Andrea Michalczik vom Pfarrgemeinderat. (brs)

